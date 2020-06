Aseguran que Rodrigo Holgado está sufriendo trastornos psicológicos en prisión

Rodrigo Holgado está viviendo sus días más difíciles en nuestro país. El argentino se encuentra detenido hace más de un mes luego de un accidente en estado de ebriedad que le costó la vida a una persona.

La situación llevó a que el delantero fuera puesto en prisión preventiva mientras dura la investigación, pero el encierro le está afectado más de lo esperado.

Según una publicación del diario La Tercera, la defensa apeló para que Holgado pueda cumplir el tiempo restante junto a su familia. En ella fundamentaron que el jugador estaría sufriendo trastornos psicológicos y psiquiátricos que se han hecho más grandes en estos días.

Rodrigo Holgado estaría sufriendo trastornos psicológicos y psiquiátricos en Santiago 1. Foto: Agencia Uno

El documento refleja con estas palabras lo que vive el trasandino. “(Se encuentra) Bajo tratamiento psicológico por insomnio, ansiedad, estrés, angustia y crisis de pánico”.

Este documento fue presentado el 10 de junio recién pasado, pero la jueza Verónica Vásquez no consideró los argumentos, señalando que no eran razón suficiente para no considerarlo un peligro para la sociedad.

Por ahora, Holgado tendrá que seguir detenido en el penal Santiago 1 hasta que finalice la investigación, lo que debería ocurrir en dos meses más.