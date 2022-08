Chile recibe a muchas personalidades del mundo del deporte al realizarse en Santiago el congreso Desarrollo Integral del Fútbol y uno de los que dijo presente fue el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien fue el encargado de dar las palabras de apertura al evento.

El dirigente del ente sudamericano manifestó su felicidad de estar presente en la actividad. "Quiero saludar y agradecer al presidente de la ANFP por haberme invitado para un momento muy importante para el fútbol chileno y el fútbol sudamericano en particular para la política que viene llevando la Conmebol. Ustedes son los líderes, nosotros somos los líderes de este momento, y uno no es líder porque es glamoroso, no debería de ser un líder porque es glamoroso. Tenemos la enorme responsabilidad de conducir con una visión estratégica, ya sean nuestros clubes, ya sean las asociaciones como la ANFP o nuestro caso, la Conmebol", afirmó.

"Ustedes son las personas correctas en el día correcto, en el lugar correcto. Pero ahora sí tenemos que asumir la responsabilidades y la primera que un líder tiene que comprender es que debe tener identificado cuál es el problema a solucionar. Muchas veces perdemos mucho tiempo, como no identificamos el verdadero problema, nos pasamos solucionando bien el problema equivocado", añadió.

Pero más allá de eso, el directivo paraguayo hizo énfasis en lo que debe hacer la ANFP por los próximos años. "Necesitamos del fútbol chileno en el continente, necesitamos una ANFP fuerte, tal vez podemos disentir pero no nos separemos, hoy más que nunca tenemos que estar juntos", apuntó.

Domínguez prosiguió con su punto. "Necesitamos un fútbol chileno que no solo genere buenas jugadoras y buenos jugadores sino que haga sus equipos tengan de vuelta a la relevancia en competencias continentales y que la selección vuelva a ocupar su sitial. Que clasificar o no, sea éxito o fracaso, hay que salir a jugar a ganar", manifestó.

"Trabajemos en función de eso y pongámonos plazos y metas y con el tiempo, cuando uno trabaja bien, cuando uno siembra correctamente la semilla del árbol del fruto que uno está esperando, el tiempo te entrega frutos. Nosotros hoy, estando acá con ustedes, que ya pasamos por un posible similar en Conmebol vengo a contagiarlos de ánimo", indicó el presidente de Conmebol.