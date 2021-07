¡Al fin! Estos son los seis partidos que se podrán jugar con público en la vuelta del Campeonato Nacional

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Una semana después de que se anunciara la posibilidad de recibir público en los estadios en aquellas comunas que estén en la Fase 3 del programa Paso a Paso, la vuelta de la pasión a las gradas es una realidad.

Es asi como a partir de la undécima fecha del Campeonato Nacional, que se disputa entre el próximo jueves y el martes 20 de julio, seis de los ocho partidos programados podrán contar con espectadores en sus tribunas.

Sin embargo, la resolución ahora pasa a manos de los clubes, que deberán atender las exigencias hechas por la autoridad sanitaria y habilitar sus localidades según lo establecido, con distanciamiento social y elementos de protección contra el coronavirus.

La semana pasada, O'Higgins anunció que los primeros invitados serán los socios al día del cuadro rancagüino, quienes tendrán el honor de presenciar después de casi un año y medio, un partido oficial de fútbol en el mismo estadio.

En tanto, los otros clubes deberán determinar la forma en que se permitirá el acceso a sus hinchas, ya que el afoto permitido es de sólo mil personas, cifra que en muchos casos supera el número de socios y/o abonados.

Pero vamos al desglose. El primer partido con público podrá disputarse el próximo jueves y será el que tenga a O'Higgins como anfitrión de Cobresal en El Teniente de Rancagua. Un día después, Antofagasta y Wanderers tendrán la chance en el Calvo y Bascuñán.

Ya para la próxima semana, el lunes podrá jugarse con asistentes el encuentro entre Audax Italiano y Huachipato en El Teniente, así como Everton-Ñublense en el Sausalito de Viña del Mar, ciudad que también se encuentra en etapa de Preparación.

Finalmente, el martes se completará la fecha con el choque La Serena-Palestino en la capital de la Región de Coquimbo, y el desafío de Universidad de Chile ante Melipilla, también programado en El Teniente de Rancagua.

De acuerdo a la indicación de la autoridad, los únicos encuentros que seguirán jugándose a puertas cerradas serán la visita de Curicó Unido a Unión La Calera el viernes, y la de Colo Colo a Universidad Católica el sábado en San Carlos de Apoquindo.

