99 días sin ti: por fin vuelve el Campeonato Nacional

17 de octubre de 2019. Estadio Nacional. Universidad de Chile 2-1 Deportes Iquique. Ese día se jugó el último partido del Campeonato Nacional en el país, porque 24 horas después el pueblo se levantó con el estallido social.

Luego de varias reuniones entre los jugadores y dirigentes, la ANFP decidió dar por finalizado el torneo local, porque no existían las garantías de seguridad para el desarrollo de los partidos.

Universidad Católica fue el campeón, y logró su título número 14 de su historia, pero la decisión más polémica fue que no hubieran descensos para 2020, por lo que se salvaron Universidad de Concepción y Universidad de Chile, los equipos que terminaron en las últimas dos posiciones.

Pero eso ya es historia, y exactamente 99 días después vuelve el Campeonato Nacional, con el partido entre Everton y Universidad de Concepción en Viña del Mar.

Los mejores refuerzos

El torneo 2020 tendrá a varios jugadores nuevos, y como es tradición, los equipos con mayor convocatoria fueron los que más se movieron en el mercado de fichajes.

Por ejemplo, Colo Colo dio el golpe y trajo a Nicolás Blandi de San Lorenzo de Almagro. Para el mismo puesto llegó Joaquín Larrivey a la U y Fernando Zampedri a la UC.

Blandi ya debutó en los albos - AgenciaUno

Pero si hablamos de retornos, los hinchas albos y azules celebraron los regresos de Matías Fernández y Walter Montillo, respectivamente.

Y muy en silencio, Unión La Calera armó un buen equipo, con la llegada del defensor argentino Santiago García como sorpresa. El ex Werden Bremen viene de una buena campaña en Toluca y sorprendió su llegada a Chile.

El VAR

Quizá la novedad más importante en el fútbol chileno desde 2020 será el uso del VAR, que ya debutó desde las semifinales de la Copa Chile, que finalmente ganó Colo Colo.

Todos los partidos del Campeonato Nacional contarán con el video de asistencia al árbitro, lo que viene a entregar más justicia a los partidos.

El VAR en Chile - AgenciaUno

Programación Fecha 1

Viernes 24 de enero

Everton vs. U. de Concepción, Estadio Sausalito, 18:30 horas

O'Higgins vs. U. La Calera, Estadio El Teniente, 21:00 horas

Sábado 25 de enero

D. Antofagasta vs. Coquimbo Unido, Estadio Calvo y Bascuñán, 12:00 horas

Audax Italiano vs. Cobresal, Estadio Bicentenario La Florida, 20:30 horas

Domingo 26 de enero

Santiago Wanderers vs. U. Católica, Estadio Elías Figueroa, 12:00 horas

Huachipato vs. U. de Chile, Estadio CAP, 18:00 horas

U. Española vs. D. Iquique, Estadio Santa Laura, 20:30 horas

Martes 28 de enero

Curicó Unido vs. La Serena o Temuco, Estadio La Granja, 18:00 horas

Colo Colo vs. Palestino, Estadio Monumental, 20:30 horas