La Champions League inicia prontamente su camino a la Fase de Liga, primera ronda que se estrenó en la edición pasada del certamen continental y donde entran a competir los equipos más importantes del “Viejo Continente“.

Este jueves 28 de agosto la UEFA celebra el esperado sorteo de esta ronda de clasificación, donde 36 equipos europeos -sin chilenos hasta el momento- conocerán a los ocho rivales con los que se enfrentarán mediante cuatro partidos de local y cuatro de visitante, para así obtener un cupo a los octavos de final del certamen continental (8 cupos directos y otros 8 por playoffs). Revisa todos los detalles del evento, a continuación.

ver también El único chileno queda fuera: Niklas Castro y SK Brann eliminados de la Champions League

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de Champions League?

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League se celebra este jueves 28 de agosto a partir de las 12:00 horas de Chile.

¿Va por TV? Dónde ver el sorteo de la Champions League 2025-26:

El sorteo con los 36 equipos clasificados a la fase de la liga de la UEFA Champions League no irá por TV en Chile, y la única forma de verlo será ONLINE a través de la plataforma Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Equipos clasificados y sus bombos:

Bombo 1: Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.

Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona. Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht (faltan 2, uno de ellos Brujas o Rangers).

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht (faltan 2, uno de ellos Brujas o Rangers). Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt. (falta 1).

Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt. (falta 1). Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union SG, Pafos, Kairat Almaty, Athletic y Newcastle. (falta 1).

Publicidad

Publicidad

PSG defiende en esta edición el título de campeón conseguido la temporada 2024-25. (Foto: Carl Recine/Getty Images)

Este miércoles 27 de agosto se definirán los siguientes duelos del repechaje:

Rangers vs. Brujas (1-3 en la ida).

Ferencvaros vs. Qarabag (1-3 en la ida).

Basilea vs. Copenhague (1-1 en la ida).

Fenerbahçe vs. Benfica (0-0 en la ida).

Fecha de partidos, fase de liga en la Champions League 2025/26

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025.

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025.

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

Publicidad