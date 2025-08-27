Es tendencia:
Champions League

Sorteo Champions League 2025: Horario, equipos clasificados y dónde ver online o por TV

Conoce todos los detalles del sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025.

Por Franco Abatte

Este jueves 28 de agosto se celebra el sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.
La Champions League inicia prontamente su camino a la Fase de Liga, primera ronda que se estrenó en la edición pasada del certamen continental y donde entran a competir los equipos más importantes del “Viejo Continente“.

Este jueves 28 de agosto la UEFA celebra el esperado sorteo de esta ronda de clasificación, donde 36 equipos europeos -sin chilenos hasta el momento- conocerán a los ocho rivales con los que se enfrentarán mediante cuatro partidos de local y cuatro de visitante, para así obtener un cupo a los octavos de final del certamen continental (8 cupos directos y otros 8 por playoffs). Revisa todos los detalles del evento, a continuación.

El único chileno queda fuera: Niklas Castro y SK Brann eliminados de la Champions League

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de Champions League?

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League se celebra este jueves 28 de agosto a partir de las 12:00 horas de Chile.

¿Va por TV? Dónde ver el sorteo de la Champions League 2025-26:

El sorteo con los 36 equipos clasificados a la fase de la liga de la UEFA Champions League no irá por TV en Chile, y la única forma de verlo será ONLINE a través de la plataforma Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Equipos clasificados y sus bombos:

  • Bombo 1: Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.
  • Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht (faltan 2, uno de ellos Brujas o Rangers).
  • Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt. (falta 1).
  • Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union SG, Pafos, Kairat Almaty, Athletic y Newcastle. (falta 1).
PSG defiende en esta edición el título de campeón conseguido la temporada 2024-25. (Foto: Carl Recine/Getty Images)

Este miércoles 27 de agosto se definirán los siguientes duelos del repechaje:

  • Rangers vs. Brujas (1-3 en la ida).
  • Ferencvaros vs. Qarabag (1-3 en la ida).
  • Basilea vs. Copenhague (1-1 en la ida).
  • Fenerbahçe vs. Benfica (0-0 en la ida).

Fecha de partidos, fase de liga en la Champions League 2025/26

  • Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.
  • Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025.
  • Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025.
  • Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025.
  • Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025.
  • Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025.
  • Jornada 7: 20/21 de enero de 2026.
  • Jornada 8: 28 de enero de 2026.
