Este pasado martes 16 de septiembre comenzó la Champions League propiamente tal en su fase de liga, y uno de los partidos que llamó la atención fue el triunfo del Tottenham Hotspur por 1-0 como local ante Villarreal.

Es que los Spurs se impusieron gracias al autogol del arquero Luiz Júnior, en un condoro a la hora de embolsar un balón por bajo.

Lucas Bergvall tomó el balón y ganó metros por la derecha, sacó el centro por bajo buscando a Richarlison que aparecía por el medio, cargado al segundo palo…

Comenzó la Champions League 2025-26

Aquí fue cuando Luiz Júnior se lanzó para contener el centro, pero se enredó solo, el balón se le soltó y dirigido por su cuerpo se fue dentro de la portería. El portero del Villarreal no tuvo nada más que hacer que lamentarse por su desafortunada acción, en el primer condoro de la Champions 2025-26.

En la jornada inicial, además del Tottenham-Villarreal, Arsenal derrotó al Athletic (0-2), PSV Eindhoven fue goleada 1-3 por Saint-Gilloise, Qarabag sorprendió al Benfica (2-3) y Juventus-Borussia Dortmund igualaron 4-4.

Para este miércoles están programados los duelos de Olympiakos-Pafos, Slavia Praga-Bogo Glimt, Ajax-Inter de Milán, Bayern Múnich-Chelsea, Liverpool-Atlético Madrid, Liverpool-Atlético Madrid y Paris Saint-Germain versus Atalanta.

El arquero del Villarreal, Luiz Júnior, es de nacionalidad brasileña y tiene 24 años. Debutó la temporada 2020-21 en el Farmalicao de Portugal para arribar al Submarino Amarilla en el curso 2024-25.