El técnico habló tras la goleada del Manchester City a su ex club en la UEFA Champions League. Le tiró la oreja a Haaland y dejó claro que la llave no está cerrada.

Pep Guardiola tras vencer al Bayern: "Emocionalmente estoy destrozado, he perdido diez años hoy"

El Manchester City dejó la clasificación a semifinales casi asegurada este martes. Los Ciudadanos se impusieron por 3 a 0 ante el Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, instalando un pie en la próxima fase.

El elenco dirigido por Pep Guardiola no lo pasó bien en el arranque y tuvo que remar mucho para lograr pasar adelante en el marcador. Sin embargo, gracias a los errores de Upamecano pudieron ganar en el momento justo y así estar más cerca de la ronda de los cuatro mejores.

Tras el partido, el técnico del Manchester City habló en conferencia de prensa, en la que dejó una reflexión muy particular. Y es que para el español no fue nada de fácil enfrentar al Bayern Múnich, tanto en lo táctico como en lo personal, ya que le dio un golpe casi letal a su ex club.

"No ha sido cómodo", reconoció por el trámite del encuentro. "Emocionalmente estoy destrozado. He perdido diez años hoy. Ahora tengo que relajarme, tener un día libre y preparar el partido contra el Leicester", añadió.

Pep Guardiola aplaudió lo hecho por el Bayern Múnich, que tiene en su banca a Thomas Tuchel hace sólo algunos días. "Ha sido un gran partido de Champions entre dos grandes equipos. Estuvo muy parejo durante 55 o 60 minutos".

"Marcamos un golazo mediante Rodri, pero no pudimos controlar los espacios, con Musiala y Gnabry. Quizás en los 10-15 primeros minutos de la segunda parte ellos estuvieron mejor y tuvieron sus oportunidades, pero después ajustamos y en la recta final fuimos mejores", añadió.

En esa misma línea, Pep Guardiola recalcó que pese al resultado, la llave no está asegurada. "Es un resultado increíble, pero sé lo que significa ir a Múnich y que tendremos que hacer algo diferente para no sufrir. Vamos allí a marcar goles y a ganar el partido. Para eliminar a estos equipos hay que hacer dos buenos partidos, no uno".

Finalmente tuvo palabras para Erling Haaland, quien pese a anotar el último gol no tuvo una gran actuación. "En la primera parte estaba desconectado, no estaba allí. En la segunda parte ha formado parte del equipo".

¿Cuándo se juega la vuelta de cuartos de final de Champions League entre Bayern Múnich y Manchester City?

Ya con el 3 a 0 sellado en la ida, ahora todos los focos están puestos en lo que pase en Alemania. Manchester City tendrá que ir a asegurar la clasificación a la casa del Bayern Múnich, lo que anticipa un partidazo de aquellos.

El duelo está programada para el próximo miércoles 19 de abril desde las 15:00 horas de nuestro país. En esos 90 minutos se conocerá al que avance a las semifinales y mantenga intacto el sueño de la UEFA Champions League.