Mario Balotelli dejó su huella en el Manchester City, donde incluso fue campeón de la Premier League en la temporada 2011-2012, cuando era dirigido por Roberto Mancini.

Han pasado más de diez años, pero el ex utilero del club, Les Chapman, recuerda perfecto el paso del delantero italiano por el equipo.

Especialmente rememoró cuando fue el encargado de limpiar el casillero de Balotelli una vez que este dejó el equipo en 2013.

“Solía hacer recorridos por el campo de entrenamiento. Y recuerdo ir al camerino después de que Mario se fuera", dijo el utilero.

“Y les dije a los que me acompañaban: 'Este es el casillero de Mario'. ¡Abrió la puerta y cayeron alrededor de 30 multas de estacionamiento! Y un recibo de sueldo. Había sido multado por el club ese mes con 100.000 libras esterlinas”, contó.

Chapman agregó: “Le confiscaron su automóvil 27 veces y le debía al Ayuntamiento de Manchester 10s de miles de libras cuando se fue y creo que el club pagó por él”.

Chapman también recordó el episodio en que Balotelli mostró una camiseta que decía "¿Por qué siempre yo?", tras marcar un gol.

“Ese día en particular, Mario me llevó y me dijo: 'Quiero que esto se imprima en mi camisa, ¿qué te parece?' Dije que sí, lo imprimiré, pero le dije que no puedes tener nada que sea ofensivo para los fanáticos del United o para cualquiera", narró.

“Salió con una o dos cosas y le dije ‘No, Mario’ y luego dijo ‘¿Y por qué siempre yo? Tan pronto como lo dijo, pensé que era casi perfecto, pero luego me metí en problemas", señaló.

“No me dejaron imprimir más camisetas después de ese juego porque en lugar de simplemente levantar su camiseta hasta allí, se la levantó por encima de la cabeza y fue amonestado, por lo que David Platt dijo 'mensaje de Mancini, no imprima más camisetas'”, finalizó.