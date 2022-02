La derrota de Inter de Milán ante Liverpool dejó en mal pie a Simone Inzaghi, quien ha recibido toda la crítica de la prensa. Los expertos coinciden en la "falta de osadía" del técnico lombardo, que requiere una hazaña en Anfield en marzo para seguir con vida en la Champions League.

La Gazzetta dello Sport fue contra Lautaro Martínez, delantero titular en el cuadro interista y reemplazado por Alexis Sánchez en el epílogo: "Sus cifras en Champions son despiadadas. No marca goles desde el 3 de noviembre de 2020 y suma 767 minutos de sequía".

El corresponsal de RedGol en Europa, Enzo Olivera, estuvo al borde del campo en San Siro y condenó la puesta en escena. "Inzaghi no está preparado para este tipo de nivel. Este es el mejor, el mundial de fútbol a nivel de clubes", aseguró en Redgol en La Clave.

"En el último entrenamiento, Alexis no estuvo entre los titulares. Inzaghi le dio el peto a Lautaro Martínez, y siento que hay un tema con Lautaro e Inzaghi, en cuanto a mantenerlo contento. Un colega acá me decía que Lautaro está en un túnel e Inzaghi no necesitaba ponerlo siempre de titular y darle un premio que no merece", puntualizó Olivera.

Según el periodista, "aquí tienes que gestionar vestuarios, y una gestión de vestuario era dejar a Lautaro en la banca y poner a Alexis como titular. Eso es lo obvio que tendría que haber hecho un entrenador con carácter y con personalidad. Pero se lo come esa relación que tiene con Lautaro Martínez y lo termina pagando a Alexis y lo termina pagando el Inter".

"Yo ayer decía que ojalá no lo colocara tan poco tiempo (a Alexis Sanchez), pero Inzaghi no tiene los pantalones para hacer un cambio en el entretiempo, como pasó con Diogo Jota y Roberto Firmino. Alexis debió entrar antes para intentar hacer algo más", sentenció.

Basaure: Lautaro no le da la mano a Inzaghi



Atento a la jugada, Cristián Basaure se quedó en un gesto en el cambio de Lautaro Martínez por Alexis Sánchez al minuto 70, señal de la incómoda situación que vive el entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi.

"El lenguaje corporal es decidor. Cuando sale Lautaro, no le da la mano a Inzaghi y como que el técnico duda entre ir o no ir. Al final le toca la espalda y Lautaro ni lo mira", sentencia el analista de RedGol en La Clave.

Para Enzo Olivera, el desaire fue evidente. "¿Esto habría pasado con Jose Mourinho y Samuel Eto'o? Mourinho no va a ir a ver si lo saludan: '¡Fuera, chao, soy yo el jefe, yo hago los cambios!'", reflexionó el corresponsal de Redgol en el Viejo Continente, para iniciar un diálogo muy futbolero.

Según Cristián Basaure, "ahí vemos gestión del recurso humano y no todos tienen la misma forma. En lo futbolístico, el Inter por momentos tuvo posibilidades, tuvo una jugada en que pilló corriendo contra su arco a los centrales del Liverpool y pasó que el control fue largo, le pasó a Lautaro y a Dzeko. El Inter falló en ese último pase".

Olivera, por su parte, agregó que "a Alexis le va muy bien con los centrales más espigados, más ingleses, porque en el arranque de la jugada son más lentos. Era el partido de Alexis, porque Dzeko no va a pasarse un jugador en carrera, Lautaro sí. Pero estuvieron tan bien separados entre Konaté y Van Dijk, que no había conexión".

El ex defensor de Santiago Morning recordó que "los jugadores más jodidos para marcar son los Alexis Sánchez. Para centrales con altura, como Van Dijk, Dzeko es referencia. Alexis tiene un pasado en Arsenal, jugando contra esos defensores centrales y la rompió".

Finalmente, Enzo complementa que "la crítica contra Inzaghi también pasa por el momento de los cambios. Al minuto 89 metió a Federico Dimarco por Alessandro Bastoni y qué sentido tiene".

"(Jürgen) Klopp metió un cambio e Inzaghi se demoró 15 minutos en reaccionar. Ahí Klopp se lo comió con tres cambios de una, no le tembló la mano para sacar a (Sadio) Mané y le resultó", completa el periodista radicado en Milán.