Inter de Milan vs Shakhtar: Ver EN VIVO y ONLINE el importantísimo partido del equipo de los chilenos por la última fecha de la fase de grupos de la Champions League

El todo o nada. Esa es la consigna que se vive en el Inter de Milan de Antonio Conte llegada la última fecha de la fase de grupos de la Champions League, donde los italianos deberán enfrentar al Shakhtar.

El panorama para los del norte de Italia no es del todo alentador. Esto porque los nerazzurros no solo la tienen complicada considerando que son el último del grupo B, sino que también deberán lamentar la ausencia de Arturo Vidal, quien no podrá decir presente por molestias físicas .

Para que el equipo de los chilenos puedan concretar la hazaña deben ganar su duelo a toda costa y esperar que el Borussia M’Gladbach haga lo propio en el partido ante el Real Madrid.

El último registro entre ambos fue en esta misma fase de grupos del torneo de clubes europeo fue un empate en blanco. En todo caso hay un partido anterior. Fue en el contexto de la UEFA Europa League. Ese día, los dirigidos por Antonio Conte pasaron la aplanadora y vencieron a los ucranianos por 5-0.

El equipo de Alexis espera seguir con la racha que los tiene con un registro de tres partidos ganados al hilo en la antesala de este partido.



Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milan vs Shakhtar Donetsk?



El partido del Inter de Milán vs Shakhtar Donetsk será este miércoles 9 de diciembre a las 17:00 horas de Chile.



El triunfo de los de Conte ante el Mönchengladbach los dejó con vida de cara a la última fecha de la Champions League. Foto: Getty

Televisión: ¿Dónde ver Inter de Milán vs Shakhtar Donetsk?



El partido será transmitido a través de ESPN. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)



Online: ¿Se puede ver el partido de Inter vs Shakhtar Donetsk vía streaming y en vivo?



Si quieres disfrutar del encuentro a través de plataformas digitales, puedes hacerlo mediante ESPN Play.