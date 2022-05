Este sábado 28 de mayo los fanáticos del fútbol alrededor de todo el mundo se visten de gala para ser testigos de la gran final de la UEFA Champions League, duelo en el que Real Madrid y Liverpool chocarán en el Stade de France en París para definir al nuevo campeón. Y en la previa Carlo Ancelotti motivó a sus dirigidos con algo de suspenso.

Y es que el director técnico del cuadro Merengue asistió a la última conferencia de prensa antes del importantísimo choque y lo hizo con la intención de dejar de lado la condición de favorito con la que llega su equipo, y prefirió mantener la compostura avisando que todo se define en cancha.

"Nos merecimos llegar a la final por la calidad, la técnica, el talento. El equipo ha tenido compromiso. La historia de este club nos ha empujado en momentos de dificultad. Merecimos llegar a la final. Si merecemos ganarla, lo tendremos que demostrar mañana", reconoció el italiano de 62 años.

Con respecto a lo que deben hacer sus dirigidos para quedarse con la Orejona número 14 del Madrid, Ancelotti apuntó que "tenemos que ser lo que hemos sido durante toda la temporada, con nuestras cualidades".

"Hemos mostrado que hay un compromiso muy grande, que hay mucha calidad, que los que han entrado han dado la cara y hecho la diferencia", complementó el histórico estratega, que es el único en ganar las cinco grandes ligas del fútbol europeo.

Al ser consultado por lo que harán Jürgen Klopp y sus pupilos para vencerlos, Carletto destacó que "Liverpool nos van a plantear un partido intenso, que es su gran fuerte, y con calidad individual y colectiva. El que demuestre mejor su cualidad, ganará".

Sobre las bajas que tienen los Reds para la final de la Champions, Ancelotti recordó que "en 2014, llegamos tocados y lo conseguimos. Si juegan los que tienen problemas en Liverpool, es que no están lesionados. Lo van a dar todo".

Para cerrar, el oriundo de Reggiolo fue consultado por el equipo titular, y jugó al misterio. "Tengo la alineación decidida. No se la he dicho a los jugadores y no la puedo decir".

Ancelotti concluyó su comparecencia ante los medios de comunicación siendo consultado por sus expectativas del vital encuentro. "Sueñas antes de partidos así, no lo puedes controlar. La final que mejor jugué fue ante Liverpool y, justamente, la perdí. Vamos a dar lo mejor de nosotros, seguro. Soy feliz por estar en este equipo y ante este partido", cerró.

Real Madrid y Liverpool se enfrentarán este sábado 28 de mayo por la final de la UEFA Champions League, duelo programado para jugarse a partir de las 15:00 horas en el Stade de France en París.