Este lunes se realizó el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League, conformando imperdibles emparejamientos entre potencias del fútbol del Viejo Continente,Liverpool vs Real Madrid, PSG vs Bayern Múnich y Dortmund vs Chelsea son solo algunos de los encuentroscuya programación te invitamos a ver a continuación.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?

A falta de confirmación de parte de la UEFA con los horarios oficiales de cada encuentro, los octavos de final de la UEFA Champions League están programados para jugarse la semana del 14 de febrero con los duelos de ida, mientras que los encuentros de revancha están pactados para la semana del 7 de marzo del 2023.

Liverpool quiere su revancha ante Real Madrid:

Uno de los encuentros más atractivos de la UEFA Champions League es el emparejamiento que animarán Liverpool y Real Madrid por los octavos de final, reeditando así la pasada final de la Liga de Campeones de Europa, donde la "Casa Blanca" se llevaría la victoria por 1-0 con solitaria anotación de Vinícius Junior, conquistando así su 14° “Orejona” en el palmarés.

Este encuentro además estuvo marcado en la previa por las declaraciones de Mohamed Salah, la estrella egipcia había declarado con anterioridad a la final que esperaba disputar el partido decisivo contra el Real Madrid para así derrotarlos, situación que finalmente no lograría y por el cual fue motivo de críticas, burlas y "memes" en los días posteriores.

Llaves de octavos de final de Champions League: