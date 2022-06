Mohamed Salah lamenta no poder saldar la deuda contra Real Madrid: "Daría todos los premios por la oportunidad de volver a jugar esa final"

Mohamed Salah quería jugar la final de la Champions League contra Real Madrid para intentar que Liverpool se sacara la espina de la derrota en la final de 2018 en la que solo estuvo unos minutos dentro del terreno de juego pues salió lesionado ante una dura entrada de Sergio Ramos sobre su hombro.

Al confirmarse que los merengues serían sus rivales manifestó que tenía una cuenta que saldar, algo que finalmente no pudieron hacer al caer 1-0 en París, lo que le valió a los españoles levantar su título 14 en la máxima competición europea con el egipcio frustrado ante una actuación legendaria de Thibaut Courtois.

Es por eso que lamentó lo sucedido a través de sus redes sociales. "Ser reconocido por la afición y por los periodistas deportivos en la misma temporada es algo especial que nunca olvidaré", dijo en relación a los múltiples trofeos que ganó a nivel personal tras una tremenda temporada.

Pero el africano mantiene el fuerte desazón de no poder conseguir la Orejona en contra del club blanco. "Sin embargo, daría todos esos premios personales por la oportunidad de volver a jugar esa final, pero no es así como funciona el fútbol", indicó.

"No puedo expresar con palabras lo mucho que queríamos traer ese trofeo de vuelta a Liverpool, pero al final no pudimos. No puedo agradecer lo suficiente a los aficionados su apoyo. Ha sido una temporada muy larga, pero una parte de mí desea que la próxima comience de nuevo mañana", puntualizó Salah.