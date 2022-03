Atlético de Madrid dejó con la boca abierta a Cristiano Ronaldo y compañía con su notable victoria a domicilio sobre Manchester United (1-0) y la clasificación a cuartos de final de la Champions League, que vuelve a esta instancia después de cuatro ediciones.

Y para hablar del desempeño del equipo de Diego Pablo Simeone nadie mejor que un fan declarado del entrenador argentino, Cristián Basaure, el Tigre de RedGol en La Clave. "Soy cholista y me encanta cómo juega el Atlético de Madrid", se define.

El ex defensor reconoce que el equipo colchonero muestra un estándar altísimo "y sobre todo por lo que genera Diego Simeone como entrenador. Hay dos conceptos muy interesantes de analizar en el Atlético de Madrid: transiciones y velocidad de la pelota".

El analista reconoce que la transición es "un concepto muy repetido en el fútbol, pero vean lo que hace el Atlético del Cholo en la pérdida y en la recuperación de balón. Se repliega con mucha gente, pero cuando recupera el balón, te llega también muy rápido", destaca.

En ese sentido, el equipo de Simeone se pone a la altura de nuevos desafíos y va por su tercera final en la última década. "Es impresionante, la verdad es que lo tienen muy bien trabajado y se ciñen mucho al fútbol actual", valora Basaure.

Por su parte, Edson Figueroa quedó maravillado con uno de los obreros del conjunto español. "Me sorprendió Héctor Herrera, pero no desde lo futbolístico, porque tal vez no brilla tanto; si no que desde el posicionamiento".

El jugador mexicano tiene la virtud de meterse "entre los centrales", destaca el periodista. "Y por momentos aparecía una línea de seis jugadores defendiendo. Es tan interesante cómo se cierran los espacios y sobre todo en este caso: el rival siempre buscó a Cristiano Ronaldo pero los centros no le llegaban", puntualizó.

Atlético de Madrid suma cinco triunfos y un empate -el de la ida con Manchester United- en sus últimas seis presentaciones oficiales, una racha que le dio un lugar entre los ocho mejores de Europa y además lo metió en el Top 4 de La Liga de España.