Programación: nueva semana de UEFA Champions League con partidazos y Alexis rumbo a Alemania

Comienza una nueva semana de UEFA Champions League, entrando ya en tierra derecha de la fase de grupos con su quinta jornada y con el Inter de Milan de Alexis Sánchez y Arturo Vidal teniendo un gran desafío por delante: ante el Borussia Mönchengladbach en Alemania, donde necesitan ganar sí o sí.

Eso sí, sólo el tocopillano irá hasta tierras teutonas, toda vez que el King fue expulsado la semana pasada ante Real Madrid, llevándose dos amarillas seguidas por reclamar airadamente un presunto penal cuando sólo iban 33 minutos de juego. Para colmo de males, el elenco lombardo cayó por 0-2.

Dicho revés dejó completamente comprometido al Inter, ya que marcha último con apenas dos unidades y ahora chocará con el líder de la zona, el Gladbach, que tiene ocho. Matemáticamente aún tiene opciones, pero debe ganar de visita y esperar resultados para intentar meterse en octavos de final.

Inter de Milan jugará con el Borussia M’Gladbach el martes 1 de diciembre a las 17:00 horas de Chile, mientras que los otros integrantes del grupo, el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid, se verán las caras en Ucrania el mismo día, pero a las 14:55 horas de nuestro país.

GRUPO B POS EQUIPO PJ PTS 1 BORUSSIA M'GLADBACH M'GLADBACH 4 8 2 REAL MADRID REAL MADRID 4 7 3 SHAKHTAR DONETSK SHAKHTAR 4 4 4 INTERNAZIONALE INTER 4 2

Otros lances destacables de esta semana son los que sostendrán el Atlético de Madrid con Bayern Múnich, Liverpool vs Ajax, Porto vs Manchester City, Manchester United ante PSG, Ferencváros frente a Barcelona y Juventus vs Dínamo de Kiev.

Programación UEFA Champions League, fecha cinco de la fase de grupos:



LOKOMOTIV MOSCÚ Lokomotiv SALZBURGO Salzburgo SHAKHTAR DONETSK Shakhtar REAL MADRID Real Madrid ATLÉTICO MADRID Atlético BAYERN MÜNCHEN Bayern München PORTO Oporto MANCHESTER CITY Man City OLYMPIQUE MARSEILLE Marseille OLYMPIAKOS PIRAEUS Olympiakos BORUSSIA M'GLADBACH M'gladbach INTERNAZIONALE Inter LIVERPOOL Liverpool AJAX Ajax ATALANTA Atalanta MIDTJYLLAND Midtjylland KRASNODAR Krasnodar RENNES Rennes İSTANBUL Istanbul RB LEIPZIG Leipzig JUVENTUS Juventus DINAMO KIEV Dinamo FERENCVÁROS Ferencváros BARCELONA Barcelona SEVILLA Sevilla CHELSEA Chelsea MANCHESTER UNITED Man Utd PSG PSG BORUSSIA DORTMUND Dortmund LAZIO Lazio BRUJAS Brugge ZENIT SAN PETERSBURGO Zenit

Zona Horaria: Chile