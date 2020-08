Arturo Vidal se contradice y habla en Alemania de su "clásico" especial por la Champions: "Los jugadores del Bayern son los mejores del mundo"

Arturo Vidal habló fuerte este jueves, porque anticipó el partido de Barcelona con Bayern Múnich, por los cuartos de final de la Champions League.

El King dijo que el equipo catalán era el mejor del mundo, pero luego habló con el sitio oficial de los bávaros, donde jugó tres temporadas, y aseguró que el elenco alemán tiene a los futbolistas más destacados del planeta.

Al ser consultado sobre que enfrentamiento personal con algún ex compañero le provoca emoción señaló que "en general todos. Todos son de primer nivel, por algo están en el Bayern Munich y son de los mejores del mundo, así que va a ser un lindo partido. Va a ser un juego con muchas sensaciones. Tiene que ganar el mejor y nosotros también estamos muy bien. Va a ser un partido muy lindo para la gente".

Además, dijo que tiene contacto con varios ex compañeros del elenco teutón: "hablamos con casi la mayoría, con Boateng, con Alaba, con Thiago, con Javi. Con Müller también, con Lewy. Con todos hicimos muy buenas amistades. Nos queremos mucho y tuvimos tres años muy lindos".

Arturo Vidal se reencontrará con sus ex compañeros - Getty

"Tengo muchos recuerdos. Cuando levantamos las copas y un momento muy lindo también fue cuando me despedí de mis compañeros que casi la mayoría no querían que me fuera del Bayern. Habíamos tenido una buena amistad y creo que ese fue el momento más lindo y triste a la vez, por haber abandonado Múnich. Pero tenia que seguir creciendo, buscando mi destino y estoy muy feliz ahora. Creo que fue una de las épocas más lindas que viví porque de mis compañeros sentí el apoyo, respeto y cariño", aseguró de su paso por Bayern.

Acerca del juego de este viernes en Lisboa dijo que "va a ser un partido sumamente intenso, un partido de primer nivel. Es como una final anticipada, pero vamos a ver. El que juegue mejor, el que este mejor seguramente va a pasar y espero que seamos nosotros. Realmente llegamos muy bien".

El King habló fuerte y recordó su paso por Múnich.