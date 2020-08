Arsenal vs PSG: Dónde ver en vivo a Christiane Endler en los cuartos de final de la Champions League Femenina

Un tremendo desafío comenzará este sábado la portera nacional y mundialista con la Roja, Christiane Endler, cuando con el Paris Saint-Germain tomen el desafío de la Champions League Femenina a jugarse en una Final Ocho en España, específicamente en los sectores de San Sebastián y Bilbao.

Al igual que el futbol masculino, la temporada europea del deporte femenino sufrió la suspensión y recién en las últimas semanas pudieron lograr la reanudación de la actividad. Y al igual que la Liga de Campeones que se juega su final el próximo domingo, la Champions de mujeres se jugará a partidos únicos desde los cuartos de final.

Las llaves las componen Atlético de Madrid vs Barcelona, Lyon vs Bayern, Glasgow vs Wolfsburgo y el Arsenal con el PSG de la arquera chilena y que tuvo una final de dulce y agraz en Francia hace algunos días. Pero en España será borrón y cuenta nueva y Tiane buscará con sus tapadas y rendimiento que la tienen como una de las mejores porteras del mundo, conseguir un nuevo logro en su carrera.

Las parisinas enfrentarán en este choque único y sin revancha en el Estadio Anoeta de San Sebastián, y en caso de ganar jugarán ante el vencedor del duelo entre Lyon y Bayern Múnich.

Las semifinales de la Champions se jugarán entre el martes 25 y miércoles 26 de agosto, mientras que la final del campeonato se jugará a fin de mes, el domingo 30 de agosto en Anoeta.

Las parisinas buscarán su revancha tras caer en la final de la Copa de Francia y buscarán lograr el trofeo en España. (Foto: Getty)

Previo a lo que será el preolímpico de la Roja, Christiane Endler buscará ir por la Champions luego de caer en un complejo duelo ante Lyon por la Copa de Francia, en que la arquera se lució tapando un penal, pero también perdiendo el tanto que pudo darle el campeonato.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Arsenal vs PSG de Tiane Endler por los cuartos de final de la UEFA Champions League?



PSG de Christiane Endler enfrentará al Arsenal por la Champions Femenina este sábado 22 de agosto a las 14:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo online Arsenal vs PSG de Tiane Endler por los cuartos de final de la UEFA Champions League?



Arsenal y PSG por los cuartos de la Champions Femenina será transmitido en vivo y por streaming en ESPN Play.