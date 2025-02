Franco Torgnascioli no pudo ser la prenda de garantía que necesitaba la Unión Española. Tuvo una reacción muy feble en el gol de La Calera que abrió la cuenta en el estadio Nicolás Chahuán Nazar. El portero uruguayo se quedó prácticamente inmóvil ante el remate de su compatriota Erik de Los Santos.

Tampoco pudo hacer mucho en los otros tres goles Cementeros, que celebraron un 4-0 elocuente justo en la antesala de jugar ante Universidad de Chile. “Creo que este partido tiene, a mi manera de ver, una sola lectura: estuvimos mal atrás. No le dimos solidez al equipo, fue muy notorio”, dijo Torgnascioli en un diálogo con Independencia Hispana.

“Cada llegada nos hacía daño o era gol. Entonces es muy difícil, el esfuerzo de todos los compañeros creo que fue bueno hasta el gol. Después nos caímos a pedazos. Pero antes tuvimos el dominio completo del partido. Y nos fuimos al entretiempo dos goles abajo y habían llegado esas dos veces”, agregó el ex golero de Everton de Viña del Mar y San Luis de Quillota.

Gary Insaurralde anotó ante Unión Española. (Andrés Piña/Photosport).

Y prosiguió. “Hay que asumir: soy el primer responsable con la línea de cuatro. Este partido pasa por ahí, no por otro lado. Hay que hacerse responsable. No vale decir que no hay trabajo y que no hay plantel. Al contrario, tenemos un plantel bárbaro. Pero estamos fallando y hay que mejorar”, fue la autocrítica del meta de 34 años.

“Cuando vos estás haciendo un gran partido, con ocasiones de gol, y el primer contragolpe que te hacen termina en gol. Con muy poco nos hacen gol. Nos pegó. El segundo también, ellos lo hacen sin hacer nada. Esperan que cometamos un error y nos hicieron daño. Con poquito iban 2-0. Eso a cualquier equipo le pega”, agregó Torgnascioli.

Torgnascioli exige un remezón en la Unión Española

El golero titular de la Unión Española, Franco Torgnascioli, sabe que la presentación hispana fue el punto más bajo deseable para este año. “Ahora hay que rever. No hay excusas con la Copa Chile. Hoy tocamos fondo, no sé si esa es la palabra, pero el partido que viene hay que ganarlo a como dé lugar para ganar confianza”, aseguró el meta.

La siguiente valla que debe saltar la Furia Roja en la Liga de Primera es el clásico de colonias frente a Palestino. “Que el equipo empiece a creer. Como sea, jugando bien o mal. Hay que ganar”, fue el desafío que dejó el guardavallas charrúa. El Tino ya se impuso a los hispanos en el Grupo E de la Copa Chile.

“Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol chileno. Es la realidad. Hay que asumir que la dirigencia armó un plantel para competir. Y confiar, creer que en el partido que viene las cosas van a salir bien”, fue la positividad que intentó añadir Torgnascioli, siempre en la charla con Independencia Hispana.

Sebastián Sáez también festejó ante Unión Española. (Andrés Piña/Photosport).

Insistió en aquel punto. “Tenemos jugadores de calidad y un buen cuerpo técnico. Es nada más que cambiar el chip y salir con los tres puntos el partido que viene”, sentenció Franco Torgnascioli. El tiempo dirá si tenía razón en su mirada.

