José Luis Sierra no podía entender como todas las llegadas eran peligrosas en la goleada que recibió Unión Española frente a Unión La Calera. El Coto mostró su enojo en más de una ocasión durante el partido que marcó el debut hispano en la Liga de Primera 2025.

Los Cementeros celebraron un 4-0 incontestable para el cuadro de la colonia española. Y fue muy difícil para el Coto Sierra tener algunas conclusiones positivas tras lo mostrado por su equipo en el césped sintético del estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Aunque de todas formas algo bueno encontró el otrora enganche del cuadro de la Plaza Chacabuco. “Hasta el primer gol, incluso hasta el segundo, dominamos el partido. Tuvimos ocasiones en el inicio. No lo llevamos al marcador y luego fuimos muy frágiles defensivamente. Cada llegada de ellos, las dos del primer tiempo porque no tuvieron más, terminaron en gol”, manifestó Sierra.

“Luego nos hacen el tercero empezando el segundo tiempo y el partido se desvirtúa. Te queda muy lejos el resultado y ellos aprovecharon que nosotros, entre comillas, empezamos a correr detrás de la pelota y quedamos más expuestos. Queda la desazón que vamos perdiendo consistencia”, aseguró el ex DT de Colo Colo y Palestino, entre otros clubes.

José Luis Sierra parece no encontrarle la vuelta al equipo. (Andrés Piña/Photosport).

Y prosiguió con este angustiante desahogo. “Tenemos una fragilidad defensiva muy grande y es el reflejo de lo que era el equipo el año pasado. No es tan distinto esto que nos pasa a lo del año pasado. Lo que pasa es que el año pasado hacíamos goles, este equipo no hace goles”, lanzó José Luis Sierra. Se llevó a todos por delante sin hacerlo directamente. El argentino Matías Suárez inquietó al portero Jorge Peña con un potente remate, pero Unión Española ofreció poco más.

Coto Sierra desnuda a Unión Española tras la goleada del inicio: “Cada ocasión rival es clara”

El Coto Sierra transparentó la gran falencia que vio de la Unión Española en la goleada que le propinó Unión La Calera. “Los dos goles que hemos hecho en tres partidos oficiales fueron uno de córner y otro de penal. Nos duele este tipo de derrotas, no es lo que esperábamos”, expuso el entrenador hispano.

“Necesitamos mejorar para todo lo que viene. El plantel tiene clara la idea de fondo, pero si uno tiene la oportunidad de ser superior al rival y no convierte. Y cada vez que te llegue el rival será una ocasión de gol… ¿Franco qué ha atajado en estos tres partidos, díganme?”, dijo. Le apuntó directamente al golero uruguayo Franco Torgnascioli.

Christopher Díaz celebra ante el cabizbajo Bastián Roco y el uruguayo Agustín Nadruz que mira sin encontrar explicación. (Andrés Piña/Photosport).

Uno de los periodistas presentes se sintió interpelado y respondió una ocasión. “No me jodas, un cabezazo al medio del arco. Entonces cada ocasión del rival es una situación clara, pero no quiero menospreciar lo que hizo Calera, prefiero dejarlo hasta aquí”, sentenció José Luis Sierra, evidentemente acongojado. Pero con chances de revancha.

En la fecha 2 de la Liga de Primera, Unión Española recibirá a Palestino en otro clásico de colonias, pues ya jugaron uno en el Grupo E de la Copa Chile. Fue un 2-1 a favor del cuadro árabe. Ese duelo se disputará el viernes 21 de febrero en el estadio Santa Laura a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

