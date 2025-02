El estadio Santa Laura causó una inusual impresión en el encuentro en donde Universidad Católica fue local ante Audax Italiano, en la primera fecha de la Liga de Primera.

Esto, porque los hinchas cruzados reclamaron por las comodidades del reducto de Unión Española, donde incluso no estaban las luminarias en los cuatro sectores de la cancha.

Los hispanos confirmaron que están en pleno proceso de remodelación del sistema de iluminación de Santa Laura, aunque las demoras le pueden traer importantes problemas.

Esto, apuntando al duelo por la Copa Sudamericana ante Everton, donde no podrían ocupar su estadio, además del choque ante Universidad de Chile por el torneo.

Asi están las torres de iluminación del estadio Santa Laura. Foto: Andrés Otero.

Santa Laura sin luminarias por remodelación

Según detalló Cooperativa Deportes, durante el compromiso de la UC pudieron averiguar algunos temas con relación a los cambios de Santa Laura, donde han demorado algunos puntos.

Lo primero tiene que ver con la Copa Sudamericana ante Everton, del 5 de marzo, donde, por ahora, tendrán que buscar estadio para ser locales, ante la negativa desde Conmebol.

“Unión vs Palestino será a las 18 horas, en paralelo al Audax vs Iquique. Y, probablemente, están notificados de que no llego en los tiempos correspondientes con el estadio para la Copa Sudamericana, por lo que tendrán que buscar estadio. Conmebol pide en una fecha anterior las cosas listas y no llegó”, detalló el periodista Patricio Muñoz.

En ese sentido, el periodista Francisco Caneo, detalló que está en la mira el compromiso ante Universidad de Chile, del 10 de marzo a las 20 horas en Independencia: “No están las torres de iluminación, no es que las están arreglando, no están. Entiendo que están en el norte. Hay que ver si llegan, hay atrasos, hay que ver qué pasara con el partido de la U”.

