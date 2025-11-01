La Liga de Primera 2025 vive una jornada de definiciones. Mientras Coquimbo Unido tiene la posibilidad de coronarse campeón si vence a Unión La Calera, la Universidad Católica se erige como el único equipo capaz de amargar el sueño aurinegro.

Los “Cruzados”, ubicados en el segundo lugar con 48 puntos, reciben en el Claro Arena a O’Higgins de Rancagua, encuentro donde la UC no solo lucha por sus distantes aspiraciones de pelear el título, sino por la victoria para asegurar el cupo Chile 2, el cual les clasificaría directamente a la fase grupal de Copa Libertadores 2026.

Precisamente, los “Celestes” son un competidor directo por dicha plaza, situándose cuarto con 44 unidades. Este duelo clave ha generado gran expectación por una llamativa novedad en su transmisión, ya que, el encuentro no será emitido por la señal TNT Sports Premium.

U. Católica vs. O’Higgins: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Universidad Católica y O’Higgins juegan este domingo 2 de noviembre desde las 17:30 hrs. en el Claro Arena, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

El partido entre Cruzados y Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS, señal básica de la emisora deportiva y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 46 (SD) – 855 (HD)

DTV: 632 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 220 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 189 (SD) – 490 (HD)

GTD/TELSUR: 82 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 484 (SD) – 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TU VES: 505 (SD)

