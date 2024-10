Cristóbal Campos continúa en su proceso de recuperación. El portero había recibido el alta médica a principios de octubre, pero problemas en su operación obligaron a que fuese internado para continuar con el tratamiento.

En el nuevo diagnostico que se publicó, se confirmó que el portero de San Antonio Unido sufrió la rotura de meniscos y ligamento cruzado. A lo que se suma la amputación de parte de su extremidad derecha. Por la delicadez de las intervenciones ahora esta nuevamente bajo el cuidado de los médicos en la clínica Bupa.

Sin embargo, este retroceso no ha sido impedimento para Campitos. Así lo reveló en sus redes sociales donde mostró un importante avance en su proceso de rehabilitación. Lo que ilusiona a los hinchas con su recuperación.

Es que el formado en Universidad de Chile mostró parte de los trabajos que ha realizado y que confirman su buen estado físico. En sus redes sociales mostró que puede levantarse solo. Lo que es una notoria mejora tras la magnitud del accidente que sufrió.

Además se le ve con una vistosa rodillera en si pierna izquierda y con un tipo de parche en su extremidad derecha. A esto lo acompañó con el mensaje “Vamos carajo” y una particular canción. “Me siento como Conor McGregor. Eso significa que no hay nadie mejor”, detalla la letra del tema de P-Holla.

Cristóbal Campos mostró parte de su mejora desde la clínica

¿Qué pasó con el portero Cristóbal Campos?

El pasado mes de septiembre, Cristóbal Campos sufrió un grave accidente automovilístico. El portero se volcó en su camioneta en la ruta 78 a la altura de Talagante. Producto de la magnitud del choque sufrió la amputación de parte de su pierna derecha.

Pese a esto, el jugador ha recalcado que planea retornar a jugar fútbol profesional. En tanto, desde San Antonio ya confirmaron que ha retomado sus labores pero ahora a nivel administrativo. Por lo que se encargará de la conformación del plantel para el 2025.