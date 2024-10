El Campeonato Nacional volverá a la acción tras la semana libre por elecciones municipales y regionales, en su 29° y penúltima fecha de la temporada de Primera A, con Colo Colo y Universidad de Chile en lucha cerrada por el título, aunque la primera opción es del Cacique.

De hecho, Colo Colo podría coronarse campeón por adelantado en la fecha 29, siempre y cuando se de un resultado favorable para los albos y tropiezo de los azules.

El partido de Colo Colo contra Deportes Iquique y el Ñublense versus Universidad de Chile se jugarán en paralelo a la misma hora. Pero no es lo único se se juega…

Con Deportes Copiapó ya descendido, Cobreloa intentará seguir vivo en Primera A. Las aspiraciones loínas dependen eso sí de lo que hagan Unión La Calera y Cobresal.

Cupos internacionales

Asimismo, Ñublense, Palestino, Coquimbo Unido, Everton, Deportes Iquique, Universidad Católica y Unión Española deben dirimir los clasificados a Copa Sudamericana, mientras los últimos mencionados se pelean el último cupo a Copa Libertadores… dependiendo de lo que pase en Copa Chile.

Cobreloa se jugará seguir peleando la permanencia.

Con este escenario, aparece como partidazo el Cobreloa-Universidad Católica, que se jugará en paralelo junto a los seis partidos del sábado.

Ya pensando en la última fecha, Colo Colo visitará a Copiapó y la U será local contra Everton, fecha a espera de programación según lo que ocurra en la jornada 29.

Programación fecha 29

Sábado 2 de noviembre

-Cobreloa vs Universidad Católica. 18:00 horas, Zorros del Desierto.

-Coquimbo Unido vs. Unión La Calera. 18:00 horas, Francisco Sánchez.

-Cobresal vs. O’Higgins. 18:00 horas, El Cobre.

-Everton vs. Huachipato. 18:00 horas, Sausalito.

-Unión Española vs Palestino. 18:00 horas, Santa Laura.

-Audax Italiano vs Deportes Copiapó. 18:00 horas, La Florida.

Domingo 3

-Ñublense vs Universidad de Chile. 18:00 horas, Nelson Oyarzún.

-Colo Colo vs Deportes Iquique. 18:00 horas, Monumental.

Programación fecha 30