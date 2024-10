El Polaco Goldberg no había tenido muchos inconvenientes para destapar la supuesta relación entre Victoriano Cerda y la Universidad de Chile y lo hizo una vez más, aunque con el caso que tiene en vilo a Colo Colo. El comentarista de Cooperativa Deportes, quien fue gerente deportivo de Azul Azul, volvió a dejarle un recado al presidente de Huachipato.

Todo por el escenario que envuelve al Huachi, a Colo Colo y al Romántico Viajero por la denuncia que los azules pusieron. Un eventual desacato de Jorge Almirón tiene al Cacique en riesgo de perder los puntos en pleno desenlace del Campeonato Nacional 2024.

A falta de dos fechas, el equipo albo lidera la tabla de posiciones con dos puntos de ventaja sobre el Bulla. Por eso mismo, este caso tiene gran parte de la atención en muchos espacios deportivos. “Normalmente en la televisión, sé que en el canal donde yo trabajo, muchas veces hay cámaras que miran a los entrenadores. No fijas”, describió Rodrigo Goldberg en Cooperativa Deportes.

El Polaco Goldberg una vez más le envió un recado al presidente de Huachipato. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Se enteró que ese aparato no era parte de la transmisión. Y prosiguió con su mensaje. “Lo interesante sería preguntar por qué había una cámara fija en ese lado. Este caso da varias patitas. Una es eso. Por qué la intención de Huachipato, que es lo único que yo veo, de ponerle una cámara. Lo único es para ayudar a la U”, aseguró el Polaco, quien compartió el panel con Marcelo Barticciotto y Sebastián Esnaola, además del conductor Ernesto Contreras.

“Nuevamente, aunque el señor Victoriano Cerda lo niegue y me haya ninguneado en varias partes. Fui el primero denunciarlo. No, no denunciarlo. No tengo por qué denunciar nada. Pero lo sigo manteniendo. Cada día es más evidente, señor Cerda, que usted sí tiene participación en la Universidad de Chile. Esta es la guinda de la torta. Nada más”, le lanzó Goldberg al timonel del último campeón en el fútbol chileno.

Victoriano Cerda apareció al baile otra vez. (Marcelo Hernandez/Photosport).

El Polaco Goldberg cree que sí o sí hay participación de Victoriano Cerda en esta denuncia contra Colo Colo. “Un cuadro como Huachipato no tenía nada que hacer. Si tuviera tanto interés, ¿por qué no presentan ellos la denuncia y lo hace la U?”, fue la pregunta que dejó el comentarista.

Después le cayó a Almirón y toda la plana mayor alba por haber incurrido en esa conducta. “Estamos hablando de una derivada y nos estamos alejando del hecho. Hay una imagen donde alguien se pone delante y tapa a Almirón. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando”, describió Goldberg.

“El otro día conversé con un abogado y me decía algo bien cierta. Las leyes tienen que ir a la par de los avances de la tecnología. Cada avance tecnológico da más maneras de burlar la ley. La multa es tan baja que da lo mismo, dicen ‘pagamos la multa’. Acá es lo mismo. Esto lo estamos viendo en Colo Colo y lo hemos visto en el 95 por ciento de los equipos. Lo han hecho todos”, aseguró el ex ariete de la U, la UC y el Maccabi Tel Aviv de Israel.

Y cerró. “Tiene que haber cierta honorabilidad también. Si firmaste las reglas es porque aceptaste. Cómo no va a haber honorabilidad para decir ‘cumplamos’. Te das vuelta y te pegan un puñal en la espalda”, zanjó Rodrigo Goldberg en el panel deportivo de la 93.3.