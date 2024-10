Las fuertes declaraciones de Arturo Vidal por su ausencia en la selección chilena han encendido las pasiones en los hinchas, donde ha apuntado sin pelos en la lengua el proceso de Ricardo Gareca.

Con los malos resultados en las Eliminatorias para el Mundial 2026, el King ha cargado su artillería, donde ha revivido importantes polémicas, siendo lo último el tema de Carlos Palacios.

Uno que quiso dar su opinión fue Rodrigo Goldberg, quien hace poco tuvo una polémica con Vidal, pero no por eso se restó de hablar del caso Palacios, que tildó que eran similares.

En ese sentido, planteo una teoría de lo que está pasando actualmente con los jugadores a la hora de afrontar polémicas, que reciben un respaldo de la gran masa, pero no se dan cuenta que la están embarrado, donde afloro la frase “jugar ajedrez con una paloma”.

Carlos Palacios pidió ser liberado de la selección chilena, en una polémica analizada por Rodrigo Goldberg. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Goldberg apunta a Palacios en el camino de Vidal

Fue en Deportes en Cooperativa donde Rodrigo Goldberg profundizó en lo que está pasando con Carlos Palacios en la selección chilena, donde hizo el cruce de la polémica vivida con Arturo Vidal

“No sólo pongo el caso de Palacios, hay varios jugadores que se sienten respaldado por una masa grandota que dice qué te importa, aguante, da lo mismo y toda la cuestión. Da lo mismo, acá no priman las razones, en el fondo prima la persona o lo que simboliza. En este caso es un jugador de Colo Colo y las razones quedan de lado“, explicó.

“Sin ir más lejos, hace un par de semanas hice una crítica a Vidal y me cayeron todos encima diciendo ‘a quién le había ganado’. Está bien, no le he ganado a nadie, soy un don nadie. ¿Alguien me dio algún argumento que refutara lo que dije? Nadie”, detalló.

Por lo mismo, lanza una frase que, según sus palabras, ejemplifica lo que está pasando con los jugadores, que tiran encima sus logros ante problemas que afectan a otros.

“Seguimos con lo mismo, como es un jugador, es figura, que es la joya, que haga lo que quera porque es figura. No ponemos argumentos en la mesa, sólo los currículos. Como decía un amigo, es como jugar ajedrez con una paloma, se caga en el tablero, se va y cree que ganó“, finalizó.