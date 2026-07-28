El defensor argentino, campeón de la Copa Argentina con Rosario Central, llegará este martes al país para realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato.

La Universidad de Concepción continúa moviéndose en el mercado de fichajes de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional. En ese contexto, el Campanil tendría todo encaminado para concretar la incorporación del defensor argentino Miguel Barbieri como uno de sus nuevos refuerzos.

El conjunto penquista atraviesa una temporada irregular y actualmente se ubica en el puesto 12 de la tabla de posiciones, a poca distancia de la zona de descenso.

Por ello, el objetivo para este segundo semestre será revertir el rendimiento, escalar posiciones y volver a meterse en la pelea por un cupo a las competencias internacionales.

Principio de acuerdo por Barbieri en Concepción

En sus redes el equipo reveló que el jugador argentino se acerca a la escuadra. “Club Deportivo Universidad de Concepción informa que ha alcanzado un principio de acuerdo con el defensor central argentino Miguel Barbieri”.

“El zaguero cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol argentino, donde defendió las camisetas de Rosario Central, club con el que conquistó la Copa Argentina 2017-18; Racing Club y Deportivo Riestra, elenco desde el que arriba al Campanil y con el que recientemente disputó la Copa Sudamericana”.

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Agregando que “además, el “Vikingo” registra un importante paso por el fútbol mexicano, con más de 100 partidos jugados defendiendo los colores de Tijuana, Toluca y Querétaro”.

Este martes llegará el jugador a Concepción para someterse a los exámenes médicos y realizar la firma de su contrato con el Campanil. “¡Nos vemos pronto en la ciudad estudiantil, Miguel!”.

En síntesis: