Matías Palavecino llevó la batuta de Coquimbo Unido y fue la figura en el partido que abrió la fecha 1 en la Liga de Primera. El talentoso volante ofensivo argentino comenzó su segundo ciclo en los aurinegros. Volvió al puerto luego de haber estado a préstamo en Belgrano de Córdoba.

Pero nada resultó como lo había imaginado Palavecino en el Pirata cordobés. Apenas jugó ocho partidos. Por eso mismo, pegó la vuelta al Barbón, donde de inmediato mostró su buen nivel. Más allá del show de Diego Sánchez, quien tapó un penal, Palavecino fue el Jugador Experto Easy para TNT Sports.

“Estoy contento de estar acá, agradecido al club que me abrió las puertas nuevamente para aportar desde donde me toque. Por decisiones personales tomé la decisión de irme. Ahora estoy de nuevo. Estoy contento, feliz y eso es lo que importa”, manifestó el zurdo de 26 años.

Palavecino explicó por qué se le da tan bien jugar con la camiseta de Coquimbo Unido. “Cuando el grupo de compañeros te trata bien, el cuerpo técnico te da la confianza, estoy feliz en la región. Eso ayuda mucho, estoy feliz de estar acá. Deseo seguir así”, apuntó el ex jugador de Rosario Central.

Matías Palavecino celebra ante Deportes Iquique junto a Nicolás Johansen. (Alex Diaz/Photosport).

El “10” del cuadro dirigido por Esteban González se mandó un carrerón por la banda izquierda. No lo frenó nadie. Entró al área e hizo lo necesario. Ubicó la pelota en el primer poste de Leandro Requena y festejó el 2-0 transitorio en los 84′. Corrió muchos metros para dedicarle el tanto al staff médico.

“Como no tenía ritmo me está tocando jugar y estoy con algunos dolores. Ellos me ayudan, es un cuerpo médico increíble, está disponible en todo horario”, expuso Palavecino, quien ya suma 24 presencias con la camiseta del Hueso Pirata, donde ya festejó cuatro goles.

Matías Palavecino, Cabrera, Donadell y Waterman festejan el 3-0 de Coquimbo. (Alex Diaz/Photosport).

Palavecino pone mesura en Coquimbo Unido y contiene el llanto tras ser gran figura en la fecha 1

Matías Palavecino sabe que hay mucho camino por recorrer para Coquimbo Unido, más allá de que haya sido recién escogido la figura del primer partido de la fecha 1 en el renovado Campeonato Nacional del fútbol chileno.

“Recién arranca la primera fecha, somos algunos chicos con otros de experiencia. Tenemos muchas ganas de progresar. Estamos contentos por este nivel en una cancha muy difícil”, expuso el talentoso jugador, quien no escondió su orgullo por sumar tres puntos en el Tierra de Campeones.

La foto de Coquimbo Unido luego de la victoria ante Deportes Iquique.

Un reducto difícil. Luego de eso, el periodista Felipe Puccio lo invitó a saludar a alguien en el cierre de la entrevista. Escogió a un familiar muy cercano. Y cuando Palavecino quiso sacar las palabras, luchó evidentemente por contener el llanto. “Le mando un saludo a mi viejo que siempre está conmigo y decirle que lo quiero mucho”, fue el broche de oro del “10” coquimbano a ese momento.

