La U de Chile sufrió una derrota ante Coquimbo Unido por sólo un gol, pero bien pudieron ser más. Sobre todo por las intervenciones de Gabriel Castellón en la primera parte. De todas maneras, hubo un jugador que brilló con luz propia en el cuadro aurinegro.

Uno que ya había tenido una experiencia en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Las referencias son para Matías Palavecino, un talentoso volante ofensivo que regresó al Barbón tras gozar de muy poca continuidad en su préstamo a Belgrano de Córdoba.

“Estoy contento. Tomamos este partido con mucha seriedad, hoy era para medirnos. Me sentí muy bien. El grupo me dio la confianza, eso me ayudó mucho. Espero poder colaborar con el equipo todo lo que se pueda”, aseguró Palavecino, jugador de 26 años que en 2023 jugó en los aurinegros, en una entrevista a Disney+.

Matías Palavecino aguanta la marca de su tocayo, el Tucu Sepúlveda. (FOTO: JORGE DIAZ/AGENCIA VS).

También abordó los pocos minutos que sumó en el Pirata cordobés. “Éramos muchos, no me tocó. Por eso volví. A tener esa continuidad. Espero poder demostrarlo este año. Esto recién arranca”, manifestó el rosarino que también jugó en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Patronato y Rosario Central.

“Tenemos el objetivo de llevar a Coquimbo a lo más alto. Ojalá podamos meterlo en las copas, que se lo merece”, dijo el “10”, quien le ganó un trancazo a Matías Zaldivia antes de anotar el 2-0 transitorio en el césped del reducto coquimbano.

Publicidad

Publicidad

ver también Cae la primera crítica fuerte para Lucas Assadi en la U 2025: "Tiene que ser mucho más protagonista"

Nicolás Johansen, el otro verdugo de la U de Chile: “Coquimbo Unido quiere pelear por todo”

El autor del primer gol de Coquimbo Unido ante U de Chile fue otro argentino: Nicolás Johansen, quien aprovechó un manotazo de Castellón ante un zurdazo de Alejandro Azócar. La pelota le quedó mansita al ariete trasandino, quien no tuvo más que empujarla dentro de la portería.

“Estoy contento por el triunfo, es el primer partido. Hay que aflojar las piernas después de la pretemporada. Queremos mejorar lo hecho el año pasado”, afirmó Johansen, quien aportó cuatro goles en el Campeonato Nacional 2024, aunque los Piratas terminaron sin un boleto internacional.

Así festejó Johansen su conquista ante los azules. (FOTO: JORGE DIAZ/AGENCIA VS).

Publicidad

Publicidad

Ante eso, agregó que “buscamos pelear por copas internacionales y por qué no por el campeonato. Quiero que el equipo gane no más”, y evitó hacer una apuesta de su registro goleador para la campaña que se avecina. El tiempo dirá si el equipo de Esteban González está para cumplir la ambiciosa meta trazada. Pero al menos comenzó bien…