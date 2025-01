ver también Coquimbo Unido sorprende a U de Chile y la llena de dudas con su plantel

Lucas Assadi está llamado a dar un salto de calidad en la U de Chile versión 2025. Pero en el inicio de la Copa Betano no pudo ratificarlo, aunque fue titular en el equipo que Gustavo Álvarez presentó contra Coquimbo Unido. El cuadro aurinegro se impuso por 2-1 ante los azules.

Y el desempeño del “10” dejó un sabor de boca amargo para un referente azul que comentó el partido en Disney+. Las referencias son para Diego Rivarola, quien analizó aquel duelo disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Lo hizo de manera muy crítica.

“La U tiene que mejorar en el juego en general. Tiene que ser mucho más protagonista Lucas Assadi. Remarcamos que la figura de la cancha fue el ’10’ de Coquimbo”, manifestó Rivarola. Se refería al zurdo argentino Matías Palavecino, autor del segundo gol de los Piratas.

Lucas Assadi mostró algún chispazo, pero estuvo lejos de ser gravitante contra Coquimbo Unido. (FOTO: JORGE DIAZ/AGENCIA VS).

Goku añadió que “la Universidad de Chile también tenía un jugador así, que era Assadi. Y no tuvo esa misma participación. No sólo él, también la delantera. Marcamos muchas veces los delanteros de Coquimbo Unido, pero no sé si Nicolás Guerra tuvo un tiro al arco”.

“Ahí hay un cuestionamiento claro y no para Guerra específicamente. Sí a la delantera y el juego de la U. Es ahí donde Álvarez tendrá que poner mucho hincapié”, anticipó Rivarola sobre la exigente temporada que el Romántico Viajero afrontará este año.

Rivarola critica a Lucas Assadi en el comienzo de la U 2025

La crítica de Diego Rivarola no sólo fue para Lucas Assadi, también para gran parte del equipo de la U 2025, que se vio mal en varios pasajes del duelo ante los Piratas. Una gran preocupación del otrora delantero azul tiene que ver con la participación internacional del equipo.

Sobre todo por la veteranía que hay en dos jugadores claves de la zona media. “Veremos si (Charles) Aránguiz y Marcelo Díaz pueden jugar todos los partidos. Por eso se trae a (Gonzalo) Montes”, detalló Rivarola, que tiene clara cuál es la gran falencia del Bulla a pesar del arribo del uruguayo ex Huachipato.

Diego Rivarola quedó muy preocupado tras el amistoso azul ante Coquimbo Unido. (Ramón Monroy/Photosport).

“Pero siento que desde ahí hacia adelante la U tiene que mejorar”, sentenció Diego Rivarola, quien espera ver un alza en el nivel del equipo en el duelo frente a Godoy Cruz de Argentina, pactado para el 11 de enero en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental.