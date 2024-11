Una nueva denuncia remece a la ANFP y ahora viene desde la segunda división profesional. Esto luego que se definiera el único cupo de ascenso donde Deportes Melipilla superó por penales a Concepción. Lo que además reveló que toda la recaudación de dicho encuentro fue para las arcas de la máxima autoridad de fútbol chileno.

En una declaración publica, donde se sumaron todos los equipos de la categoría, incluso con el Deportes Linares que lidera Jaime Valdés, se indica la exigencia para la institución ubicada en Quilín.

“En reiteradas ocasiones hemos solicitado apoyo de carácter financiero de parte de la ANFP. En la división da trabajo al menos a unas 100 personas. Además a más de 350 deportistas, representando casi un tercio de los profesionales en nuestro país”, indica el comunicado.

Los clubes de Segunda División recalcan que no reciben ningún aporte de la ANFP y aún así reciben las mismas obligaciones que el resto. Por lo que esto ha impedido el crecimiento de la categoría. A tal punto que se habla que registraran una pérdida superior a los cinco mil millones de pesos solo en este 2024.

También lamentan no poder participar en el Consejo de Presidente y no tener derecho a voto. Por lo mismo se confirma que iniciarán acciones legales, lo que liderara el abogado, profesor de derecho procesal y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic. El objetivo principal será obtener los mismos derechos que el resto de clubes asociados. Lo que podría implicar una nueva complicación para la gestión de Pablo Milad.

¿Qué clubes denuncian a La ANFP?

El documento publicado este lunes 4 de noviembre confirma las acciones legales de los equipos de Segunda División. En esta comitiva se indica que están Concón National, Deportes Ovalle, General Velásquez, Melipilla, Lautaro de Buin, Concepción, Real Juventud de San Joaquín, Puerto Montt, Provincial Osorio, Linares, Deportes Rengo, Fernández Vial, San Antonio Unido y Trasandino de Los Antes.