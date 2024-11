José Cabero se transformó por segunda vez consecutiva en el mejor arbitro del fútbol chileno. El pito central fue condecorado en la Gala Crack de TNT Sports por su destacada labor a lo largo de la temporada 2024.

El árbitro de 40 años agradeció el premio y que lo tiene posicionado como de los mejores jueces a nivel FIFA en todo el planeta. Pero el hombre recalcó que no ha sido fácil llegar hasta este lugar. Por lo mismo, hizo un breve repaso de su campaña y reveló el partido más complicado del año.

En esta ocasión, mencionó el clásico en el Estadio Monumental entre Colo Colo y la UC. Partido que terminó con triunfo albo y con la polémica con Jorge Almirón. Lo que terminó en sanción para el argentino y que posteriormente significó la denuncia del Tribunal de Disciplina.

“El partido más difícil fue Colo Colo con Católica, por lo que se estaba jugando. Se estaban jugaban la punta de la tabla y también por los jugadores. El que más disfruté fue el superclásico. Fue el primero en mi carrera”, expresó a las cámaras de TNT Sports.

Cabero protagonizó tenso momento con Almirón

Pero Cabero recalcó que no se duerme en los laureles y ya prepara lo que será la temporada 2025. “Ahora hay que seguir trabajando. Tengo las fuerzas y las ganas para conseguir más cosas”, sentenció.

¿Qué pasó entre José Cabero y Jorge Almirón?

En el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica diputado en el Estadio Monumental, el referí José Cabero expulsó a Jorge Almirón por los constantes reclamos desde la banca técnica. El argentino se retiró de la cancha, sin antes darle un fuerte apretón de manos.

Cabero no perdonó esta rabieta y en su informe fue lapidario. “Al tomar mi mano, el Sr. Almirón me aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante, para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento hacia su posición. Me sujeta con sus dos manos mi brazo y lo intenta jalar o mover de manera violenta”, detalló. Esto finalmente provocó que Almirón recibiera tres fechas de castigo.