Everton vs. Deportes Iquique: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Ruleteros y Dragones Celestes se verán las caras por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Fecha 29 de Liga de Primera.
© PhotosportFecha 29 de Liga de Primera.

Everton y Deportes Iquique se enfrentarán este domingo por la fecha 29 del Campeonato Nacional, en un duelo cargado de tensión por la lucha por no descender.

Los Dragones Celestes llegan con 21 puntos, obligados a ganar para estar presentes en la última fecha. Por su parte, los Ruleteros solo necesitan un empate para asegurar su permanencia en la categoría.

¿A qué hora juega Everton vs. Deportes Iquique y dónde ver EN VIVO?

Everton vs. Deportes Iquique juegan este domingo 30 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Sausalito, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre Ruleteros y Dragones Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

  • VTR: 46 (SD) (Santiago)
  • DTV: 632 (SD)
  • ENTEL: 220 (SD)
  • CLARO: 189 (SD)
  • GTD/TELSUR: 82 (SD)
  • MOVISTAR: 484 (SD)
  • TU VES: 505 (SD)
  • ZAPPING: 96 (HD)
U. de Chile vs. Coquimbo: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

