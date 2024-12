Este jueves Coquimbo Unido presentó en conferencia de prensa a uno de sus refuerzos estrellas, Brian Fernández. El exUnión La Calera jugará este 2025 en el elenco “pirata” tras arribar desde Almirante Brown.

Es en ese contexto, donde el delantero dio a conocer los motivos que lo llevaron a llegar a la cuarta región y no solo eso, también adelantó el duelo de pretemporada que animarán los “aurinegros” contra la Universidad de Chile de su hermano, Leandro Fernández.

¿Qué dijo Brian Fernández sobre el duelo ante la U?

El argentino se refirió al amistoso de pretemporada que animará Coquimbo y la U el próximo 5 de enero en el Francisco Sánchez Rumoroso, y lo especial que será para él encontrarse en cancha con su hermano Leandro.

“Yo nunca tomo los amistosos como preparación. Para mí son partidos legales que hay que ganarlos y hacerse fuertes desde el primer partido . Para mí es pelear con el cuchillo entre los dientes”.

En lo que respecta a su reencuentro con su hermano, especificó “Vamos a tener una competencia linda y le deseo lo mejor , como él quiere de mí. Somos familia y lo deseamos de esa manera”.

¿Cómo se gestó la llegada de Brian a Coquimbo?

Con respecto a cómo fue la llegada del exNecaxa al elenco de la cuarta región, comentó “En Almirante Brown estuve los primeros meses sin continuidad, pero después encontré a un profe que me dio la confianza, Daniel Basambera, que me llevó a vivir a su casa. Hice una buena tarea física y tuve una contención muy linda”.

“Estar hoy en día en otro club es muy bueno, lo valoro. Doy las gracias, realmente quería estar bien, quería seguir bien y quiero seguir estando bien el resto de mi vida, por eso que hoy en día vuelvo a estar en otra institución” señaló con respecto a reconocida adicción a las drogas.

En esa misma línea agregó que: “El club confió en mí y el llamado de ellos fue muy especial. Las videollamadas, los mensajes, el día de vuelta, eso para mí fue fundamental. Fue muy lindo y el querer volver a tener la contención que realmente la venía teniendo en la casa de Daniel, dije bueno, esta es la decisión”.

Brian Fernández disputó 26 encuentros por la Primera Nacional B 2024, anotando 5 goles y una asistencia. (Foto: Instagram @brianfernandez_38)

“Tenía para irme a otros clubes, pero decidí tomar este desafío porque me comprometí con ellos, con el presidente y el equipo técnico. Me comprometí en decir que sí, y después llegaron otras cosas que me conmovían, pero decidí decirle que sí”.

Finalmente, añadió que “Les dije si me podían sacar los pasajes lo más antes posible para poder estar en la institución y someterme a los estudios médicos, a lo que fuese para seguir rehabilitándome. Fue eso lo que yo rescaté y valoré de ellos hacia mí. Por eso fue que hoy en día estoy acá y no estoy en otra institución”.