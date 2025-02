Luego de su debut en la selección chilena, Álvaro Madrid pidió abiertamente a Everton de Viña del Mar que le dijera ‘sí’ a la oferta que envió Liga de Quito. El mediocampista de 29 años es el objetivo prioritario del actual campeón del fútbol ecuatoriano.

Pablo Vitamina Sánchez lo quiere sí o sí para reforzar la zona media del cuadro albo, que ya cuenta con otro chileno en esa zona: Fernando Cornejo. Pero el traspaso de Madrid a LDU encontró una piedra de tope muy importante. Fue el mismo capitán de los Ruleteros el que la contó.

“El interés está de parte del club. Hicieron una oferta formal, se la hizo llegar a mi representante. El interés es mutuo. Apenas me lo dijeron y me mostraron la oferta y las condiciones, me gustó. Me interesa. Uno tiene sueños y metas de jugar en el extranjero. Me siento orgulloso de que un club como Liga venga por mí”, dijo Madrid en una entrevista con Deportivísimo.

Y dio más detalles. “Hoy soy jugador de Everton. Para estar tranquilo y no tan preocupado de las negociaciones voy preguntando cosas puntuales. Tengo la cabeza en el club al que pertenezco, me han dado mucho. No estoy tan insistente, mi agente me comentó que mandaron un par de ofertas y Everton las rechazó”, reconoció Madrid.

Álvaro Madrid, el capitán de Everton. (Andrés Piña/Photosport).

“El club quiere que paguen sólo el 100 por ciento del pase. Espero que se llegue a un acuerdo y sea lo mejor para mí. Tengo muchas ganas de ir, pero si se da o no, lo que venga será bueno. Soy un convencido también de que por algo suceden las cosas”, expuso el centrocampista, quien tuvo una experiencia lejos de Sausalito: pasó a préstamo por Unión La Calera.

Álvaro Madrid da detalles de la negociación entre Liga de Quito y Everton: ¡puso fecha de vencimiento!

Álvaro Madrid sabe de la importancia de Liga de Quito en el continente y por eso quiere dar el salto desde Everton. “Aparte de consultar, yo siempre miro fútbol y hace pocos años ganaron la Sudamericana. Años atrás también lo hicieron en la Libertadores, siempre están peleando cosas importantes”, aseguró el incansable capitán de los Ruleteros.

“Son el último campeón. Está Fernando Cornejo, que lo conozco de hace tiempo. También por amigos en común pregunté y llegué a la conclusión de que me gustó la opción. Todos me hablaron bien, me interesa”, afirmó Madrid, que tiene otro viejo conocido en ese plantel: el ex Oro y Cielo Lautaro Pastrán, refuerzo para 2025 del cuadro quiteño.

Álvaro Madrid ante Fernando Zuqui de la UC. (Andres Pina/Photosport).

Y el DT, Vitamina Sánchez. “Con él tuve la oportunidad de trabajar, me dirigió acá. Me tuvo un poco joven, también eso es algo que me hace tener la intención. Sé cómo se trabaja y cómo se maneja, hemos venido conversando”, reveló Madrid, quien en Everton trabajó bajo la tutela del rosarino.

Vitamina Sánchez estuvo en Everton desde septiembre de 2016 hasta mayo de 2018. (Raul Zamora/Photosport).

“Hablé con la dirigencia, me expresó sus peticiones y lo que ellos piden a Liga. Y la conclusión es que paguen el 100 por ciento de mi pase. Vengo hablando con mi entrenador acá, mi representante y mi familia. Espero que se solucione dentro de una semana para estar tranquilo y no seguir con la intriga de lo que va a pasar”, fue el plazo final que puso Madrid para la resolución de la tratativa.

Por sí o por no. “Y enfocarme en lo que se venga o acá, donde tengo un rol muy importante. Soy el capitán. Tampoco estoy ahí en las negociaciones ni en la real conversación, pero creo que quizás el club piensa que tengo un valor mucho más alto. También es válido, concuerdo con eso. La selección da un plus, eso tiene un cierto precio”, sentenció el volante, quien debutó con Chile en la paliza que le dio la selección local a la débil Panamá.

