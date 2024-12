Fermando Cornejo se transformó en el nuevo monarca del fútbol ecuatoriano. El futbolista nacional fue titular en la final de la Seria A donde la Liga de Quito superó a Independiente del Valle.

El cuadro dirigido por “Vitamina” Sánchez cayó en la revancha por 1-0. Pero en la ida lograron hacer gran parte del trabajo con un contundente triunfo por 3-0, por lo que en el global se coronaron como campeones por el total de 3-1.

“Cuando se me dio la opción de venir a Liga no lo pensé dos veces. Fue una gran oportunidad para mí. Fuimos partido a partido. Siempre nos entregamos al 100. Llegué con la ilusión de salir campeón y lo pude lograr”, confesó el ex Cobreloa y Palestino tras la final.



Pero el nacido en Rancagua también tuvo un emotivo momento al recordar a su padre y seleccionado nacional. Lo que llamó la atención en Ecuador por sus sinceras palabras. “Este título se lo dedicó a mi familia y a mi papá que está en el cielo, sé que estaría bastante feliz y orgulloso por lo que ha sido mi carrera”, expresó emocionado.

Palabras que sacaron aplausos entre los hinchas nacionales, quienes todavía recuerdan a su padre el “corazón de minero” y quien falleció por un cáncer gástrico el 24 de enero de 2009.

¿Dónde jugará Fernando Cornejo en el 2025?

El jugador de 28 años tiene contrato hasta el 2026 con Liga de Quito, ademas la próxima temporada disputará la Copa Libertadores. Sin embargo, existe la chance de que pueda emigrar hasta Universidad de Chile. Lo que el propio jugador comentó como opción.

“Uno no se cierra a esas oportunidades. Sería lindo poder volver, es un equipo grande”, confesó a AS Chile dejando abierta la puerta para un llamado de Azul Azul.