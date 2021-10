El ex presidente de la ANFP y actual propietario de Wandererers, Reinaldo Sánchez, cuestionó la eventual renovación de Joaquín Larrivey en Universidad de Chile debido a sus 37 años, crítica que molestó en demasía al goleador azul.

Joaquín Larrivey no se queda callado y le responde a Reinaldo Sánchez por tratarlo de viejo: "Sacar el tema de la edad me parece un poco burdo"

Joaquín Larrivey alzó la voz y le respondió a Reinaldo Sánchez luego de que el actual propietario de Santiago Wanderers lanzara duras críticas por su edad en medio de las álgidas negociaciones del argentino con Universidad de Chile para extender su contrato.

El otrora presidente de la ANFP vapuleó el trabajo que se realiza actualmente en el Campeonato Nacional en torno a la promoción de jóvenes talentos.

"Hoy la U está evaluando la renovación de un delantero de 37 años y eso es una barbaridad", comentó.

"Yo jugaba en un equipo senior Sub-35 en mi época. "Son pocos los que se la juegan por los jóvenes", agregó Sánchez.

Las fuertes palabras del mandamás wanderino no cayeron del todo bien en Joaquín Larrivey, quien salió a defenderse con todo en diálogo con El Mercurio.

"No sé quién es (Reinaldo Sánchez) ni qué dijo. He jugado siempre y el tema de la edad es un paradigma que se ha roto", explicó categórico el goleador azul.

En la misma línea Larrivey agregó sin tapujos que "sacar el tema de la edad me parece un poco burdo, es no entender el contexto que se vive en el fútbol a nivel mundial, es no estar actualizado".

El trasandino de 37 años quiere seguir jugando en la U y no piensa en el retiro.

De paso, el artillero de la U aprovechó de enviar un mensaje a los hinchas y también a sus detractores, como Reinaldo Sánchez, asegurando que aún no se le pasa por la cabeza colgar los botines.

"Hoy pienso en el presente y, en lo personal, siento que es muy bueno: soy el goleador del torneo, jugando siempre, lo que vengo haciendo desde hace 10 años y eso me hace ver que mi retiro no será pronto", cerró.