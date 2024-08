El técnico del cuadro de Friuli, el alemán Kosta Runjaić, se hizo el leso ante las preguntas por la llegada del chileno. "No hablo de jugadores que no tengo", afirmó.

Pasan los días y todavía no se hace oficial el regreso de Alexis Sánchez a Udinese, luego de 13 años, algo que preocupa no sólo en el elenco italiano, sino también pensando en la Selección Chilena para los duelos por Eliminatorias del mes de septiembre.

Aunque todo parece encaminado para el anuncio, hay dos posturas muy diferentes dentro del cuadro de Friuli para referirse al tema. Por un lado, el director deportivo Gianluca Nani señaló a La Tercera que “queremos dar el golpe de mercado con el regreso del delantero chileno”.

Por el otro, está el entrenador de Udinese, el alemán Kosta Runjaić, a quien se le consultó en conferencia de prensa por el inminente arribo del chileno, y prefirió hacerse el leso, para poner paños fríos ante esta posibilidad. Las dudas caen en Italia.

DT de Udinese se hace el leso por llegada de Alexis

“No pienso en jugadores que no tengo todavía a mi disposición, no escucho rumores. Sánchez es un gran jugador, un campeón, tiene mentalidad ganadora, pero actualmente no es jugador de Udinese“, aseguró el estratega albinegro.

En la misma línea, Runjaić manifestó sobre el tema Alexis que “a todo entrenador del mundo le gustaría entrenarlo, pero de momento sólo quiero centrarme en los jugadores que tengo disponibles“, entre ellos otro nacional como Damián Pizarro.

¿Cuándo sería el estreno de Sánchez en su nuevo equipo?

El comienzo de la temporada 2024-2025 en la Serie A de Italia está proyectado para el próximo fin de semana. En el caso de Udinese, la opción para que Sánchez se reestrene sería el domingo 18 de agosto, cuando visiten al Bologna, a partir de las 12:30 horas.

