Alexis Sánchez decidió dejar Olympique de Marsella luego de una gran temporada y volvió a Inter de Milán para jugar la Champions League. Sin embargo, la apuesta no ha funcionado como espera y los números en cada club así lo reflejan.

En Francia si bien no pudo ser campeón, se posicionó como una de las grandes figuras de la Ligue 1. Su nombre era coreado cada fin de semana en el Stade Vélodrome y parecía que su estadía sería duradera, pero algo pasó. Las negociaciones para su renovación no llegaron a buen puerto, por lo cual el tocopillano no siguió en Marsella. Ahí apareció el Neroazzurro y terminó regresando a su viejo club.

De vuelta en el Giuseppe Meazza, las cosas fueron complejas desde un principio. Su tardía incorporación lo hicieron perder terreno ante Lautaro Martínez y Marcus Thuram, además de algunos problemas físicos que tampoco ayudaron. Hoy su presente futbolístico no es bueno e incluso jugando por Chile ha sido cuestionado. Su nombre suena para dejar Inter y Arabia Saudita ha sonado como opción.

El bajón de Sánchez al regresar a Inter de Milán

En la primera parte del año, Alexis Sánchez se desempeñó en Olympique de Marsella en 26 partidos, anotando 11 goles y disputando 2.049 minutos. Esta cifra baja de manera brusca al pasar al segundo semestre en Inter de Milán. En Italia, solo suma 12 encuentros, con 2 conquistas y 446 mintos. Es decir, el Niño Maravilla redujo su tiempo en cancha en más de un 75%.

Resumen participación en Marsella e Inter durante 2023

Primer semestre

Olympique de Marsella: 26 partidos, 11 goles y 2.049 minutos.

Segundo semestre

Inter de Milán: 12 partidos, 2 goles y 446 minutos.

“Un pariente lejano del delantero de Marsella”

En el papel la opción de regresar a Inter de Milán era buena, ya que le garantizaba estar en la fase de grupos de la UEFA Champions League, algo que no hacía Marsella que clasificó a las rondas previas, en las cuales finalmente quedó eliminado. El cómo se dio su regreso a Italia, sin dudas que terminó complicando la ecuación, con una negociación tardía y sin hacer la pretemporada junto a sus compañeros.

La salida de Romelu Lukaku, abría la esperanza de ver a la delantera Lautaro Martínez y Alexis Sánchez, pero Marcus Thuram tenía otra idea. El francés tuvo el tiempo de trabajó con el que no contó el chileno y rápidamente se ganó un espacio al lado del atacante argentino. El tocopillano debió empezar desde atrás, donde algunas molestias físicas no le ayudaron para nada y ahora incluso es candidato a partir.

La Gazzetta dello Sport cuestionó fuertemente a Sánchez, llamándolo “un pariente lejano del delantero de Marsella” e incluso, especulan con una salida a Arabia Saudita. Por si esto fuera poco, el mismo medio afirma que Inter de Milán busca a otro delantero y que una de las opciones es Mehdi Taremi de Porto, quien podría incluso arribar en este mercado invernal. Habrá que ver lo que pasa con el correr de los días.