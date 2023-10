Alexis Sánchez no ha logrado despegar en su regreso al Inter de Milán y las críticas se hacen sentir. El Niño Maravilla apenas suma minutos desde su retorno al Nerazzurri y los hinchas se impacientan al no encontrarse con el gol, por lo que su futuro comienza a ser tema.

Durante las últimas semanas diversos medios en Italia han dado a conocer que en el club están molestos, pero hasta ahora no pasaba de eso. Sin embargo, este lunes se reveló que en el cuadro lombardo no perderá tiempo y, de no responder, tendrá que salir.

Alexis Sánchez tiene contrato por un año y necesita con urgencia mostrar algo más para convencer al Inter de Milán. Si no, su aventura terminará en junio y su destino quedará en el aire, algo que sin duda preocupa a los hinchas de nuestro país.

Inter de Milán no le dará margen de error a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez regresó al Inter de Milán después de romperla en la última temporada con el Olympique de Marsella. Sin embargo, la falta de preparación y el sumarse tarde al plantel lo han dejado con poco espacio, aún cuando los delanteros del Nerazzurri han sufrido lesiones.

El panorama no es el mejor y todo indica que en el club no le permitirán ningún margen de error. Así por lo menos lo reveló el sitio partidario InterLive, donde detallaron que si no levanta su nivel tendrá que partir en junio.

“Apenas 6 partidos hoy para el ‘Niño Maravilla’ vistiendo la camiseta del Inter en su segunda experiencia con los nerazzurri. La suya, en consecuencia, corre el riesgo de ser una despedida anunciada en verano”, señalaron.

Esto lo explican por la necesidad del Inter de Milán de hacer caja si no rinde en la cancha. “A pesar de tener la opción de renovar por un año más su contrato, la promoción de 1988 no tiene muchas alternativas más que simplemente vender”.

“Efectivamente, en el caso de que las cosas no cambien, ese es precisamente el camino que debería acabar tomando el chileno: el del traspaso. No hay muchas dudas al respecto”, añadieron.

Esto sin duda toma por sorpresa a Alexis Sánchez, al que incluso le cuestionan las lesiones, que por ahora no ha presentado. “También debe considerarse el factor de lesión. En los últimos tres años que Sánchez pasó en Milán, más precisamente de 2019 a 2022, Alexis sufrió siete lesiones. No pocos. Sin dar, llegados a ese punto, ningún tipo de garantía a nivel físico”.

“Al fin y al cabo, igual que Sensi: otro jugador actualmente propiedad del Inter que se considera completamente frágil y que, al igual que el ex jugador del Udinese , tiene (hasta la fecha) un contrato que tiene como fecha de validez junto al ‘Beneamata’ hasta el próximo mes de junio”, sentenciaron.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Inter de Milán?

Alexis Sánchez, en todas sus temporadas, ha disputado un total de 115 partidos con el Inter de Milán. Ha cosechado 20 goles y 23 asistencias, aunque esta temporada no registra goles y sólo cuenta con 159 minutos.

¿Cuándo juega el Inter de Milán?

Inter de Milán vuelve a la acción este sábado 21 de octubre en la Serie A. Desde las 13:00 horas de nuestro país enfrentan al Torino buscando acercarse al liderato de la tabla de posiciones.

