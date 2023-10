La cancha del Monumental lució bastante mejor en el duelo de Chile y Perú que en el debut de las Eliminatorias al Mundial 2026, pero aún así no dejó contentos a los más exigentes. Una vez terminado el encuentro, Alexis Sánchez lanzó una ácida crítica al terreno de juego. Los varios arreglos que tuvo que pasar en los días previos al duelo de la selección chilena no convencieron al tocopillano.

“Me gusta jugar más de frente al arco, pero es un rol que me toca ahora y tienen que aprovechar los de atrás. Sí me gusta jugar de 9, pero son diferentes dimensiones. Allá (en Europa) las canchas son mucho más lindas y las de acá no están muy buenas”, disparó el Niño Maravilla.

El césped del Monumental ya había sido un tema de polémica en las horas previas el encuentro. El entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, pidió que la cancha estuviera a la altura del encuentro luego de las críticas que recibió por su estado en el partido entre Chile y Colombia. “Imagino que la cancha estará mejor que el partido pasado”, dijo el DT en conferencia de prensa.

En el debut clasificatorio, la cancha se vio afectada por un concierto de Bruno Mars y por la intensa lluvia que justo cayó ese día, seis jornadas antes al partido ante Colombia. Por eso, el sector norte -donde se ubicó el escenario del artista estadounidense- lució en muy mal estado para enfrentar a los cafeteros.

El estado del césped provocó grandes críticas colombianas y un periodista incluso calificó el recinto de “un potrero”. Después, la federación cafetera acusó a Chile ante la FIFA, presentando un reclamo formal en las horas anteriores al partido. Para evitar un nuevo papelón, en el Monumental tomaron precauciones.

El pasto fue resembrado en los días previos y, una semana antes, se cubrió el césped para cuidarlo de cualquier condición climática. Colo Colo, en tanto, no lo ocupó al jugar de visita en su última fecha del Campeonato Nacional. Todo eso influyó en la mejorada imagen que mostró este jueves, aunque todavía quedaron visibles algunos daños en el arco norte.

Chile venció a Perú

De todas maneras, el pasto del Monumental pasó a segundo plano con la victoria de Chile ante Perú, la que nos dejó en zona de clasificación en las Eliminatorias al Mundial 2026. La apertura de la cuenta nació del mismo Alexis, con un tiro de esquina que encontró a Erick Pulgar y luego a Diego Valdés. El volante del América tuvo una de sus mejores presentaciones en la Roja.

Luego, Marcelino Núñez ingresó cerca del final del partido y anotó el 2-0 tras una gran asociación con Alexander Aravena. La primera victoria de la Roja en Eliminatorias les dio un respiro al plantel y a Eduardo Berizzo, cuyo proceso viene siendo cuestionado desde los partidos no oficiales.

