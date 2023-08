Alexis Sánchez estuvo a nada de ser jugador del Manchester City en 2018, esa es una historia más que conocida. Sin embargo, cada cierto tiempo esta traumática experiencia vuelve a la calva cabeza de Pep Guardiola.

Así por lo menos queda claro después de las declaraciones del técnico español para explicar las dificultades que han tenido los Citizens en este mercado de pases de verano en Europa. Y es ahí que se inspira en el Niño Maravilla.

Pep: “Queríamos a Alexis Sánchez, y no pagamos”

Pep habló en la previa del choque del City con Newcastle, este sábado 19 de agosto desde las 15:00 horas, y se molestó con una consulta por fichajes. Así, fiel a su estilo, respondió con una peculiar explicación donde apunta que se aprietan el cinturón.

“Pagaremos lo que creamos justo“, disparó de entrada el siempre crítico exadiestrador del FC Barcelona. Y tras eso se acuerda del goleador histórico de la selección chilena.

“Queríamos a Maguire, no lo fichamos porque no queríamos pagar, queríamos a Cucurella, no pagamos, queríamos a Alexis Sánchez, no pagamos. Al final vamos a pagar lo justo, de lo contrario, tenemos a la academia“, lanzó.

Así, Pep Guardiola volvió a recordar a Alexis, mientras que el chileno todavía no define su futuro. Inter de Milán parece ser su destino más próximo, pero aún no hay nada confirmado.

¿Por qué Alexis no llegó al City?

En 2018, tras cuatro exitosas temporadas con Arsenal, tanto Manchester City como el Manchester United querían a Alexis Sánchez. Pese a eso, los Diablos Rojos ganaron la intensa lucha por el chileno.

¿Cuál es el próximo partido del Manchester City?

Manchester City jugará este sábado 19 de agosto ante Newcastle. Por la fecha 2 de la Premier League 2023-24, los Citizens saltan a la cancha desde las 15:00 horas.