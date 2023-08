Un duro golpe en sus aspiraciones recibió el Manchester City este martes. Los ciudadanos sufrieron la lesión de Kevin de Bruyne tras la primera fecha de la Premier League. El belga estará varios meses fuera y con ello, pierden al corazón del ataque.

Una situación que irritó de sobremanera a Pep Guardiola, quien no ocultó su rabia, culpando directamente a las intensas pretemporadas en Estados Unidos y Asia, las cuáles provocan un desgaste importante en los jugadores, señalando además los casos de lesiones en Real Madrid.

“Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, con partidos fortísimos, derbis, partidos grandes… y la gente cae y seguirá cayendo porque ‘show must go on’ y si Courtois no está, pues ya habrá otro, y si Militao no está, pues ya habrá otro, y si no está Kevin, pues ya habrá otro. Es demasiado”, apuntó el español.

“La lesión de Kevin es una putada porque es un jugador muy importante para nosotros. Ha recaído, creo que tendrán que hacerle una cirugía y lo perderemos unos meses. Es un jugador muy especial, con un talento distinto y con su conexión con Haaland y los de arriba… pero es lo que hay”, agregó.

“En mi primera pretemporada con el Barça tuve 25 días para preparar el primer partido oficial contra el para clasificarnos para la Champions de ese año que acabamos ganando. Ahora te dan cuatro días, cinco días… y al final mira cuántos cruzados”, destacó.

“Acaba la Champions y se van con las selecciones durante dos o tres semanas, el año que viene hay Mundial de Clubes, vete a Estados Unidos con 37 equipos para disputar el Mundial de Clubes cuando antes era la libertadores y la Champions”, cerró el español.

¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester City?

El Manchester City jugará este miércoles contra el Sevilla, por la Supercopa de Europa. El equipo de Guardiola irá por su primer título de la temporada, luego de caer en la Community Shield ante el Arsenal. El duelo será a las 15 horas de Chile y todos los detalles los puedes seguir por RedGol.

¿Cuántos partidos lleva jugados Kevin de Bruyne en el Manchester City?

Kevin de Bruyne llegó en 2015 al Manchester City, proveniente del Wolfsburgo. Lleva 357 partidos jugados en estos ocho años, anotando 96 goles y dando 146 asistencias. Es el actual capitán del equipo ciudadano y uno de sus más grandes emblemas en la historia.