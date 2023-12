"No se mueve": prensa italiana descarta salida de Alexis Sánchez del Inter de Milán

Si bien todavía no comienza, Alexis Sánchez ha sido uno de los nombres que más ruido ha hecho en el mercado de pases en Europa. El Niño Maravilla no lo ha pasado bien en su regreso al Inter de Milán y los rumores sobre una salida a Arabia Saudita son cada vez más fuertes.

Tres clubes de la Saudí Pro League están tras los goles del chileno, en un interés que viene desde su etapa en Olympique de Marsella. Las críticas y su mal momento han generado que muchos ya lo vean fuera del club, pero eso no pasará.

Y es que en medio de la ola de rumores sobre su futuro, la prensa italiana reveló este miércoles que, por ahora, no se mueve. Tuttosport aseguró que Alexis Sánchez se quedará en el Inter de Milán y hará respetar su contrato a toda costa.

Alexis Sánchez se queda en Inter hasta el final de la temporada 2023/24

Alexis Sánchez no ha tenido el regreso esperado en Inter de Milán y casi no suma minutos. Las lesiones y la falta de gol le han costado caro al Niño Maravilla, con el que los hinchas no están felices y al que piden partir para hacer espacio en la delantera.

En las últimas semanas los rumores se han hecho cada vez más fuerte, mientras el jugador sólo se enfoca en recuperar su nivel. Y pese a que se conocieron a los clubes interesados, el bicampeón de América prefiere mirar para el lado.

Este miércoles Tuttosport, uno de los diarios deportivos más importantes de Itlaia, dedicó un artículo a Alexis Sánchez y su futuro. Ahí fueron enfáticos en señalar que el chileno no saldrá en el mercado de pases de enero.

“Alexis Sánchez no se mueve de Inter. El jugador no quiere salir del Milán y el club está satisfecho con las actuaciones del chileno. Ergo: el atacante permanecerá con el Nerazzurri hasta el final de la temporada”, señalaron.

El mismo medio detalla que el elenco lombardo no está interesado en sacar jugadores de su ataque y que sólo lo haría si llega una oferta imposible de rechazar. Es así como al tocopillano le quedará una segunda parte de la temporada para demostrar que su retorno no fue un error.

Alexis Sánchez tendrá que luchar contra las críticas y su mal momento para poder revertir su situación en el Inter de Milán. El Niño Maravilla no se rinde en su deseo de competir al máximo nivel y demuestra que, aún con 35 años, sigue hambriento de gloria.

¿Cuándo juega el Inter?

Inter de Milán se despedirá del 2023 este viernes 29 de diciembre en la Serie A. Desde las 16:45 horas de nuestro país, el equipo de Alexis Sánchez visita al Genoa buscando mantener la cima de la tabla de posiciones.

¿Qué números tiene Alexis Sánchez en su regreso al Inter esta temporada?

En lo que va de temporada 2023/24, Alexis Sánchez ha jugado un total de 12 partidos oficiales con el Inter de Milán. En ellos ha marcado dos goles, no tiene asistencias y alcanza los 446 minutos dentro del terreno de juego.

