Alexis Sánchez le dio el golpe más duro a Chile previo a su debut en las Eliminatorias Sudamericanas. El Niño Maravilla se quedó fuera del debut con Uruguay y es duda para el choque con Colombia, lo que lo tiene triste en Juan Pinto Durán.

Luego de esperar para volver al Inter de Milán, su condición física le pasó la cuenta. Y es que sin pretemporada encima, el tocopillano no llegó en su mejor versión y ahora se lamenta el no poder subir al avión rumbo a Montevideo.

El sentido mensaje de Alexis Sánchez tras quedar fuera del debut de Chile

Alexis Sánchez era la gran carta de gol de la selección chilena para las eliminatorias, pero se terminó quedando con las ganas. El Niño Maravilla no llegó en buenas condiciones a Juan Pinto Durán y se quedó fuera del duelo con Uruguay.

La situación sacudió por completo al plantel, ya que pierden a uno de sus referentes en delantera. Para el tocopillano el no poder acompañar a la Roja es aún más doloroso y así lo dejó claro en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram y al ritmo de la canción “Arrancármelo” de Wos, Alexis Sánchez dejó clara su pena. Con fotos mientras entrenaba en Juan Pinto Durán con Chile, el Niño Maravilla reveló su sentir.

“Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. No me pidas que no lo vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar”, dice la letra elegida por el tocopillano.

Ahora queda esperar por lo que ocurra para el partido con Colombia. Se espera que Alexis Sánchez esté a disposición, pero eso será algo que se definirá una vez que Chile regrese de Uruguay.

¿Cuándo juega Chile con Uruguay?

Chile prepara su debut en las eliminatorias este viernes 9 de septiembre. La Roja visita a Uruguay desde las 20:00 horas en el estadio Centenario de Montevideo.

¿Cuándo juega Chile con Colombia?

Tras el choque con Uruguay, Chile regresa al país para enfrentar a Colombia. La Roja se medirá con los Cafetaleros el día 12 de septiembre desde las 21:30 horas, aunque se desconoce si será en el estadio Monumental u otro recinto.