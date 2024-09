Carla Ballero echó al agua a Alexis Sánchez. La modelo que se hizo famosa al irrumpir en el extinto programa Morandé con Compañía aseguró que hace algunos años fue blanco de los coqueteos del Niño Maravilla a través de redes sociales.

En su calidad de panelista del programa Sígueme de TV+, Ballero sostuvo que en el pasado recibió varios mensajes del crack de la selección chilena a través del Messenger de Facebook. Eso sí, sostiene que ella nunca le dio oportunidades.

“En esa época existía Facebook y te escribían por Messenger. Y él me escribía. Me escribió varias veces, pero imagino que em escribió como le debe haber escrito a muchas otras mujeres…”, lanzó Carla Ballero.

Tras estas revelación, el rostro de televisión aseguró que nunca entró en la dinámica del coqueteo con Alexis porque “yo no estaba ni ahí”.

Buena onda, pero no le gustaba

“Toda la buena onda, pero yo nunca daba señales equívocas. No me gustaba, no estaba ni ahí”, reiteró Carla Ballero sobre su negativa a invitar las invitaciones de Alexis Sánchez.

La revelación de Ballero fue porque el programa recordaba detalles de la antigua relación de Alexis Sánchez con Michelle Carvalho, modelo brasileña que fue pareja del futbolista cuando jugaba en Barcelona.

En lo futbolístico, el presente de Alexis Sánchez no es el mejor, lesionado en su regreso a Udinese y a espera de recuperarse para debut. De hecho, el atacante no fue considerado por Ricardo Gareca en la nómina de Chile para los duelos contra Argentina y Bolivia.

¿Por qué Alexis Sánchez no juega en Udinese?

Alexis Sánchez presenta una lesión contusa por distracción miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda. Según las informaciones, el chileno estará recuperado y podrá volver a la acción recién la segunda parte de octubre.