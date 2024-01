Alexis Sánchez cerró el 2023 en medio de un delicado momento en el Inter de Milán. El Niño Maravilla no ha logrado mostrar el gran nivel que tuvo en el Olympique de Marsella y, en pleno mercado de pases, la prensa le declara la guerra.

El tocopillano ha estado rodeado de rumores sobre un interés en Arabia Saudita, lo que ha llevado a los medios en dicho país a presionarlo para aceptar. Esto con la idea de que libere un cupo y así el Nerazzurri pueda ir a buscar un delantero que pueda ayudar en la segunda parte de la temporada.

No obstante, Alexis Sánchez no está interesado en partir y se quedará en el Inter de Milán a dar la pelea para demostrar que sigue tan vigente como antes. Ante esto, las críticas no han parado y en las últimas horas se le lanzaron con todo encima.

Alexis Sánchez recibe duro ninguneo de La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, uno de los medios deportivos más importantes de Italia, no quiere soltar a Alexis Sánchez. Tras una constante ola de críticas, al confirmarse que el Niño Maravilla se quiere quedar en el Inter de Milán le volvieron a dar con todo.

En un nuevo artículo dedicado al chileno, el diario no tuvo piedad con el chileno. “Desde que regresó a Pinetina a finales de agosto, Alexis nunca ha cambiado de marcha: marcó un par de goles en la Liga de Campeones, pero no ha tenido continuidad de rendimiento”, señalaron.

“Después de 18 goles en total (14 en la Ligue 1) la temporada pasada en Marsella, el regreso del chileno a Milán fue decepcionante”, agregaron. “No le faltan atenuantes porque acaba de regresar de un verano sin entrenamientos grupales: como agente libre trabajó por separado y por eso se unió a sus compañeros en malas condiciones físicas. Sin embargo, también tiene algunos fallos: nunca tuvo la previsión de pedírselo a su entrenador”.

Eso no fue todo, ya que La Gazzetta dello Sport disparó más balas. “Regresó de sus compromisos con Chile no en las mejores condiciones y hasta el momento su temporada 2023-24 ha sido… una puesta al día. Poco incisivo y poco útil para el grupo”.

Además, el medio cuestionó el estado del Niño Maravilla en su regreso al Inter de Milán. “Estos cuatro meses, en los que también tuvo un par de paradas por problemas físicos, han dejado claro que Sánchez no es el delantero que necesita el Inter. O al menos no ha sido así hasta ahora… Porque cuando entra no hace diferencia y cuando juega desde el principio ya no tiene la chispa de sus tiempos dorados. Por momentos incluso parece fuera de contexto con el equipo”.

“Seguramente intentará seguir entrenándose profesionalmente, también porque quiere llegar en forma a la Copa América en junio. La sensación, sin embargo, es que al Inter no le importaría aceptar una de las ofertas que llegaron en las últimas semanas/meses y cambiarse de camiseta durante el mercado de fichajes de invierno”, sentenciaron.

¿Qué números tiene Alexis Sánchez desde que regresó al Inter de Milán?

Alexis Sánchez, desde que regresó al Inter de Milán, ha disputado un total de 13 partidos oficiales. En ellos acumula dos goles, no tiene asistencias y llega a los 466 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega el Inter de Milán de Alexis Sánchez?

Inter de Milán y Alexis Sánchez volverán a la acción para tener su primer desafío del 2024. Será el próximo sábado 6 de enero cuando, desde las 8:30 horas, enfrenten al Hellas Verona por la Serie A.

