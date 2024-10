Isla cuenta detalles del momento de Alexis: "Ya no somos jóvenes, es una edad difícil"

La llegada de Alexis Sánchez al Udinese no ha sido la esperada. El tocopillano todavía no puede debutar en el equipo italiano y además se ha perdido los últimos partidos de la Roja, que marcha última en las Eliminatorias. No se sabe con seguridad si puede llegar a la fecha de noviembre.

Es un momento complicado para el Niño Maravilla y bien lo sabe Mauricio Isla, uno de sus grandes amigos en la selección. El Huaso está en constante comunicación y ahora reveló qué ha hablado con el delantero del Udinese en medio de sus complicaciones.

“Hablé en la mañana con él, está en un momento difícil. Antes de ir a Colo Colo estuve entrenando con él en la selección, estaba motivado y con muchas ganas, pero el fútbol es así. Esperemos que se recupere lo antes posible porque Udinese y la selección lo necesitan“, dijo a los medios.

“Lo que he hablado con él es que está tranquilo y se está recuperando, cuando teníamos 23-25 años podíamos venir rápido, pero ya no somos jóvenes, estamos en una edad difícil. Ojalá que se recupere de la mejor forma”, añadió.

Isla habló de Alexis, hoy ausente en la Roja | Photosport

La fecha del regreso de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez sufrió una distracción miofascial del gemelo medial de la pierna izquierda, razón por la que está cerca de cumplir cuatro meses sin jugar un partido oficial. Sin embargo, se espera que dentro de los próximos días regrese a los entrenamientos y pueda tener su primera citación en Udinese.

Según el sitio Tutto Udinese, el Niño Maravilla regresará a las canchas a inicios de noviembre y estaría disponible para enfrentar el partido contra la Juventus el siguiente sábado 2. ¿Volverá también a la Roja, que enfrenta a Perú el jueves 15 y a Venezuela el martes 19?