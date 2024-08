A pesar de que ya dio vuelta la página y ahora serán sus rivales, en el Inter de Milán no dejan de pensar en Alexis Sánchez. El Niño Maravilla terminó su contrato tras una nueva temporada sin mucha consideración de parte de Simone Inzaghi y no tuvo ofertas para renovar.

El tocopillano hizo un esfuerzo para quedarse, pero el club decidió separar sus caminos para enfocarse en otros nombres. Y si bien ya ha conseguido refuerzos en el ataque, la ausencia del chileno se está sintiendo y mucho.

Así por lo menos lo ha dejado claro la prensa italiana, donde en las últimas horas revelaron que el regalón de Simone Inzaghi ha causado un terremoto interno. Esto debido a que, tras terminar su préstamo en el Olympique de Marsella, piensa volver a salir.

Salida de Alexis Sánchez le deja la escoba al Inter de Milán

Alexis Sánchez no tuvo el protagonismo que esperaba en su regreso al Inter de Milán, pero igual ahora el club siente su ausencia. El Niño Maravilla jugó más enganchado y fue clave, especialmente en la segunda temporada, tanto con goles como con asistencias.

El plantel que armó Simone Inzaghi está sintiendo y mucho la ausencia de Alexis Sánchez. Foto: Getty Images.

Es este rol el que ahora le está generando un tremendo problema a Simone Inzaghi. La salida del chileno permitió el regreso del regalón del DT, Joaquín Correa, el que estaba considerado hasta los últimos días.

Sin embargo, el argentino está en los planes del Genoa y todo indica de que su deseo es salir. Esto, a pesar de que ficharon al delantero Mehdi Taremi, ha dejado en evidencia que no tiene a ningún jugador que cumpla con el rol que tenía Alexis.

De hecho el sitio partidario FC Inter dedicó un artículo a esta situación y explicó por qué extrañan al chileno. “Falta aquel jugador con características afines a Sánchez pero ahora Gudmundsson ya no está y está por ver si en este caso también hay un plan B, por si realmente surgiera algo grave entre Correa y Genoa”.

“Por ahora es un tema que el Inter prefiere no tratar, quizás para no crearse ilusiones, consciente de que vender a Correa no es la cosa más sencilla del mundo. Así que más vale hacer como si no pasara nada, hablar sólo del defensor y evitar abordar ningún tema”, sentenciaron.

Con esto, Alexis Sánchez comienza a hacerle sentir al Inter de Milán y especialmente a Simone Inzaghi, que no lo valoraron lo suficiente. Ahora los tendrá de rivales con la camiseta del Udinese, donde los hinchas y el club le han dejado claro que será importante, algo que siempre desea.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en Inter de Milán?

En sus dos aventuras con el Inter de Milán, Alexis Sánchez logró disputar un total de 142 partidos oficiales. En ellos marcó 24 goles, aportó con 28 asistencias y alcanzó los 5.405 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo debuta Alexis Sánchez en Udinese?

Alexis Sánchez por ahora se enfoca en lo que será su esperado redebut con la camiseta del Udinese. Este, si no hay problemas, ocurrirá este sábado 24 de agosto cuando a las 12:30 horas reciban a la Lazio en la Serie A.

