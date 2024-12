Se acaba el 2024 y, como es de esperar, los futbolistas hacen sus balances de lo que fue el año. Sin embargo, una de las reflexiones más llamativas llegó de la mano de un chileno luego de lo ocurrido con Alexis Sánchez.

A pesar de que no fue para nada su temporada luego de no ser considerado en Inter de Milán, de lesiones en Udinese y de quedarse fuera de las eliminatorias con Chile, igual el Niño Maravilla es optimista. Tanto, que incluso hizo un llamado a disfrutar la vida gracias a un encuentro con un hombre de 100 años.

En plenas fiestas de fin de año, el tocopillano fue a comer y se encontró con una persona que festejaba nada menos que su centenario. Ante esto, el goleador histórico de la Roja se emocionó, al punto de dejarle un emotivo mensaje a sus seguidores en redes sociales.

Alexis Sánchez se emociona al encontrarse con hombre de 100 años

El 2024 de Alexis Sánchez no fue nada de bueno, pero le dejó tiempo para poder pensar en lo que será su futuro. El Niño Maravilla siempre sorprende con sus reflexiones, pero el cierre de año que tuvo lo llevó a sacar su versión más sincera.

Alexis Sánchez se encontró con este hombre mientras celebraba sus 100 años y reflexionó sobre ello. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, el tocopillano publicó imágenes junto a un hombre en un restaurante. “De casualidad fui a cenar y me encontré con este señor y su familia, celebrando su cumpleaños número 100”, comenzó explicando.

Tras ello, Alexis Sánchez hizo un llamado a todos sus seguidores para el año que comienza. “Recuerda que el tiempo es limitado. Este 2025 entiende que algún día no vamos a estar más en este mundo, por eso no estés triste, no te enfades por mucho tiempo“

En esa misma línea, remarcó a sus fanáticos que disfruten el vivir. “Trata de ser tú más feliz. Es difícil, pero inténtalo cada día, porque la vida, familia, amigos, amores, etc… todo pasa y seguirá pasando“.

Finalmente insistió en su punto y pidió ser más empático con el mundo. “Disfruta tú con las personas que amas en ese momento. Porque una sonrisa, un gracias, ayuda… disfruta y cuida al prójimo“, sentenció antes de su tradicional “AlmaSoul”.

Alexis Sánchez quiere recuperar el tiempo perdido en los últimos meses por culpa de las lesiones y pelea por una camiseta de titular en Udinese. El Niño Maravilla busca llegar de la mejor forma a marzo, donde espera estar de vuelta en la selección chilena para seguir soñando con un Mundial.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

En lo que va de temporada 2024/25, Alexis Sánchez ha logrado disputar un total de 2 partidos oficiales con Udinese. En ellos no registra goles ni asistencias y alcanza los 55 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Udinese?

Alexis Sánchez buscará ir ganando terreno en el Udinese en la próxima fecha de la Serie A. Este sábado 4 de enero desde las 16:45 horas el Niño Maravilla y sus compañeros visitan al Hellas Verona.