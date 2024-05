El director deportivo del Inter de Milán asegura que tienen bien considerado a Alexis, por lo que el fin del contrato no significa que se vaya.

El futuro de Alexis Sánchez en el fútbol profesional sigue siendo un incierto, teniendo en cuenta que en el mes de junio termina su contrato con el Inter de Milán y no se ha conversado sobre una renovación.

Luego de conseguir el título en Italia, la dirigencia del club está manos a la obra para ver refuerzos para el plantel, además de potenciar jugadores para la próxima Champions League.

Hace unos días el técnico Simone Inzaghi deslizó la opción de poder mantener a todos jugadores, incluso Alexis Sánchez, pero apuntó a la dirigencia en tener otros planes.

“Seguramente, este año tendremos que reforzarnos y tendremos que estar igual de bien. Hablamos de los atacantes, pero tanto (Marko) Arnautovic como también Sánchez estaban preparados y son importantes (…) fueron relevantes cuando se les llamó. El club sabe que quiero conservar a los mismos jugadores con los que trabajé este año”, precisó.

Alexis Sanchez jugando por Inter.

El Inter coquetea con Alexis Sánchez

Fue en una entrevista en modalidad live con el periodista Fabrizio Biasin, donde el director deportivo de Inter, Piero Ausilio, se refirió a la opción de retener a Alexis Sánchez.

“Claro que evaluaremos las condiciones de Alexis Sánchez. Termina contrato, pero no eso no significa que no tenga posibilidades de quedarse en el club”, comentó dando ilusión a sus seguidores.

En ese sentido, deja en claro que hay conversaciones pendientes para analizar su futuro, lo que abre la puerta de que el tocopillano se pueda mantener en el equipo la próxima temporada.

“Estamos contentos con Sánchez, es un jugador muy importante. Vino para decirnos que haría lo mejor que pudiera y que estaría completamente disponible. Estamos satisfechos con lo que ha hecho esta temporada. El vestuario lo sabe y nosotros, con el entrenador, vemos lo bueno que es dentro y fuera de la cancha”, precisó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.